Дефицит российского бюджета за четыре месяца вырос почти вдвое — Минфин

Минфин оценил дефицит федерального бюджета России за январь–апрель в 5,877 трлн рублей — это около 2,5% ВВП. По сравнению с тем же периодом прошлого года дефицит вырос почти вдвое — на 2,946 трлн рублей.

Ведомство объяснило рост дефицита «опережающим финансированием расходов» — власти заранее профинансировали часть контрактов и расходов, которые обычно распределяются на более поздний срок.

Доходы бюджета за первые четыре месяца года снизились на 4,5% и составили 11,721 трлн рублей. Основное падение связано с сокращением нефтегазовых поступлений: они уменьшились на 38,3%, до 2,298 трлн рублей.

При этом ненефтегазовые доходы продолжили расти. Они увеличились на 10,2% — до 9,423 трлн рублей. Поступления от НДС и других налогов на внутреннее потребление выросли на 17,2%. Расходы федерального бюджета за январь–апрель, по предварительным данным, выросли на 15,7% и достигли 17,598 трлн рублей. Как ранее сообщал The Insider, подробного отчета за март нет до сих пор: ведомство задерживает публикацию отчета на две недели.

Также Минфин сообщил, что с мая возобновляет операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.