Минфин и Федеральное казначейство уже на две недели задерживают публикацию отчета об исполнении бюджета

Минфин России и Федеральное казначейство задерживают публикацию ежемесячных данных об исполнении федерального бюджета. Последний отчет за февраль появился 23 марта, новая информация за март так и не была опубликована.

Обычно краткая ежемесячная информация об исполнении бюджета появляется на сайте Казначейства 23–24 числа каждого месяца. В начале 2025 года отчеты также регулярно выходили в двадцатых числах месяца — это подтверждают данные веб-архива. Однако по состоянию на 8 мая сведения за март отсутствуют уже более двух недель даже с учетом длинных майских праздников.