Минфин и Федеральное казначейство уже на две недели задерживают публикацию отчета об исполнении бюджета

Минфин России и Федеральное казначейство задерживают публикацию ежемесячных данных об исполнении федерального бюджета. Последний отчет за февраль появился 23 марта, новая информация за март так и не была опубликована.

Обычно краткая ежемесячная информация об исполнении бюджета появляется на сайте Казначейства 23–24 числа каждого месяца. В начале 2025 года отчеты также регулярно выходили в двадцатых числах месяца — это подтверждают данные веб-архива. Однако по состоянию на 8 мая сведения за март отсутствуют уже более двух недель даже с учетом длинных майских праздников.

При этом другие материалы Минфина и Казначейства продолжают публиковаться. Например, 6 мая на сайте появился отчет «Сведения о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018–2026 годах».

На странице с бюджетной статистикой сейчас доступны только документы, опубликованные в марте и феврале. Федеральное казначейство традиционно публикует краткие сведения о доходах, расходах и дефиците федерального бюджета нарастающим итогом с начала года. Эти данные считаются одним из основных оперативных индикаторов состояния российских государственных финансов.

Официальных объяснений задержки публикации пока нет. 

