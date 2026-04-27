Дефицит региональных бюджетов может побить прошлогодний рекорд — прогноз Минфина

Суммарный дефицит бюджетов регионов России по итогам 2026 года может превысить 1,9 трлн рублей, предупредил министр финансов Антон Силуанов. Если прогноз сбудется, показатель вновь побьет рекорд за всё время наблюдений. В 2025-м дефицит составил почти 1,5 трлн, что на триллион больше, чем годом ранее. Глава Минфина назвал ситуацию с региональными бюджетами «непростой».
«Наибольший дефицит, мы видим, что возник именно в регионах-донорах в связи с более низкими показателями поступления налога на прибыль. Там есть возможность работы с расходами, поскольку в последние годы бюджеты этих регионов росли, и мы видим, что возможность приоритизации, консолидации бюджетов у них есть. Поэтому задача — минимизировать коммерческий долг. Мы подготовили линейку мер для оптимизационных и консолидационных решений субъектов Российской Федерации и предложили ее субъектам», — сказал чиновник на заседании президиума Совета законодателей РФ.
Власти также обсуждают меры поддержки регионов с тяжелой финансовой ситуацией. Среди предложений — ограничить рост коммерческих кредитов, увеличить лимиты на казначейские займы и донастроить механизм списания бюджетных кредитов, в том числе с учетом расходов регионов на войну в Украине, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Ряд регионов уже начал сокращать расходы. Помимо прочего, в Астраханской области этой весной начали увольнять госслужащих, сообщал глава региона Игорь Бабушкин. До начала лета местные власти планируют сократить 10% от общего числа чиновников. Это коснется и муниципалитетов. Сократить такую же долю служащих планируют и в Саратовской области. В марте губернатор Роман Бусаргин уже подписал соответствующее постановление.
Основную часть дефицита регионы покрыли за счет собственных резервов на бюджетных счетах: из накопленных ранее 2,9 трлн рублей они использовали почти триллион рублей. Это позволило закрыть около двух третей общей нехватки средств. Еще примерно треть дефицита профинансировали банковскими займами на 449 млрд рублей. Остальное пришлось на облигационные заимствования, бюджетные кредиты и другие источники.
Доходы регионов поддерживали поступления от зарплат, малого бизнеса и имущественных налогов, однако этого не хватило, чтобы компенсировать просадку налога на прибыль. Главной причиной стало ухудшение финансовых результатов предприятий. Особенно сильно это ударило по регионам, зависящим от добычи сырья, которое подешевело, отмечают аналитики.
Дефицит федерального бюджета по итогам первых 3 месяцев этого года между тем достиг 4,6 трлн рублей, что почти на триллион выше планового уровня, следует из отчета Минфина.
Замруководителя администрации президента Максим Орешкин тем временем раскритиковал состояние российского рынка. По его словам, в стране фактически возрождается плановая экономика за счет цифровизации и автоматизации. В качестве примера он привел сервисы такси: как считает чиновник, там рынок уже вытеснен алгоритмом, который сам рассчитывает цену поездки.