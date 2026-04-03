Как минимум 10 российских регионов в марте подняли выплаты контрактникам. В Кузбассе их пришлось урезать из-за дефицита бюджета

Сразу несколько регионов РФ в марте 2026 года приняли дополнительные меры, призванные привлечь больше добровольцев на войну в Украине. The Insider проанализировал соответствующие документы, опубликованные на портале правовой информации.

Выплаты для «охотников за головами»

Так, в Мурманской области подняли в два раза выплату для вербовщиков — людей, которые приводят в военкоматы новых контрактников. Еще в феврале она составляла 50 тысяч рублей за каждого нового контрактника, поступившего на службу через военкоматы Мурманской области. В марте министерство региональной безопасности области специальным приказом повысило ее до 100 тысяч рублей. Сама возможность получить деньги за вербовку появилась в Мурманской области в декабре прошлого года благодаря соответствующему постановлению правительства.

В республике Алтай такая же выплата вербовщикам была увеличена с 20 тысяч до 50 тысяч рублей всего два месяца спустя после того, как был впервые определен ее размер.

Увеличение выплат для контрактников и их семей

В Чувашии указом главы республики единовременная выплата уже самим новым контрактникам была увеличена на целый миллион рублей — с 1,1 млн до 2,1. При этом выплаты для мобилизованных, заключивших контракт, уже будучи в армии, оставили на прежнем уровне — 400 тысяч рублей.

В Липецкой области единовременные выплаты увеличили на 400 тысяч рублей: те, кто подписал контракт до конца января, получают по 600 тысяч, те, кто заключил контракт в феврале и марте, — уже 1 млн рублей. Ради этого областному совету в феврале пришлось нарастить дефицит бюджета на 2 млрд рублей. Всего он вырос с 12,7 млрд до 23 млрд рублей.

В Магаданской области выплата для новых контрактников выросла сразу на миллион рублей: еще в январе она составляла 2,6 млн рублей, а в марте была увеличена до 3,6 млн, притом увеличение распространяется на всех, заключивших контракт после 1 октября 2024 года.

В Волгоградской области региональную выплату при заключении контракта увеличили с 1,7 млн до 2,6 млн рублей. Вместе с федеральными и муниципальными выплатами сумма составит больше 3 млн рублей.

Такую же сумму теперь платят при заключении контракта в Астраханской области: ранее она составляла 2,1 млн. Нынешний размер выплаты будет действовать до июня.

До 3 млн рублей выросла выплата для контрактников, которые подписали контракт начиная с 5 марта этого года в Ростовской области. Как и во многих других регионах, чем раньше военный заключил контракт, тем меньше выплата, на которую он имеет право.

В Хабаровском крае повышение произошло дважды за месяц: сначала до 1 млн, а потом до 2,1 млн рублей для контрактников, пошедших воевать с 10 марта по 31 декабря 2026 года.

В Иркутской области дополнительные выплаты для контрактников снизили по сравнению с январем: если те, кто подписал контракт в январе, получали 1 млн 400 тысяч рублей, то те, кто завербовался в феврале и марте, получат только 1 млн рублей. На эти деньги имеют право лишь те, кто уже получил от региона единовременную выплату для добровольцев в размере 1 млн рублей. При этом с 1 апреля эту первую выплату увеличат сразу до 2,1 млн рублей.

Министерство социальной политики Свердловской области издало специальный приказ о денежной выплате для семей погибших военнослужащих, подписавших контракт, но не успевших получить полагающиеся им деньги. Теперь в таких случаях получить единовременную выплату, положенную контрактнику, могут его родственники.

В Калмыкии со 120 тысяч до 400 тысяч рублей увеличили единовременную выплату для служащих Росгвардии, подписавших контракт на службу на оккупированных территориях Украины «для выполнения задач специальной военной операции».

Дефицит бюджета заставляет снижать выплаты

В Кемеровской области снизили выплаты военным, которые подписали контракт, будучи мобилизованными в армию: в соответствующем региональном законе говорится, что те, кто подписал контракт после 20 марта, получат только 400 тысяч рублей вместо 1,5 млн.

В конце прошлого года местные СМИ писали, что дефицит бюджета региона на 2026 год пришлось увеличить во втором чтении — в результате он составил больше 22 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом пришлось уменьшить городские бюджеты Кемерова и Новокузнецка. Основная причина этого — кризис угольной отрасли, которая долгое время была ведущей в экономике региона. Из-за падения спроса и цен упали и налоговые поступления от угольных компаний: в 2025 году бюджет области недополучил 37 млрд рублей доходов, второй год подряд став антилидером среди регионов страны по этому показателю.

Губернатор Омской области на этом фоне сократил поддержку для некоторых семей погибших военнослужащих: для родственников тех, кто заключил контракт не позднее 31 января этого года, она останется на прежнем уровне — 1 млн рублей, а вот для тех, кто ушел на войну позднее, упадет до 500 тысяч рублей.

Дефицит бюджета Омской области в 2026 году вырос по сравнению с предыдущим годом, хотя там не такие трудности, как в Кузбассе. Однако даже госагентство ТАСС процитировало главу регионального заксобрания Александра Артëмова, который назвал бюджет «напряженным, каким он давно не был».

Разнарядка для предприятий

Власти пытаются добиться увеличения числа контрактников не только с помощью выплат: к примеру, губернатор Рязанской области Павел Малков своим постановлением установил для предприятий региона разнарядку по набору новых солдат: компании с числом сотрудников от 150 до 300 человек должны подобрать двух контрактников, от 300 до 500 сотрудников — троих, а от 500 — пятерых. Найти новых солдат предприятия обязаны до 20 сентября. Вероятно, похожие правила действуют и в других регионах, однако не публикуются в открытом доступе.