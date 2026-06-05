Росавиация после многолетних переносов сертифицировала Ил-114-300 — замену устаревшим Ан-24. В 2026 году выпустят только три таких самолета

Росавиация выдала сертификат типа региональному турбовинтовому самолету Ил-114-300, который власти называют заменой устаревшим Ан-24 и Ан-26 на внутренних линиях. Церемония прошла на Петербургском международном экономическом форуме, сертификат управляющему директору компании «Ил» Даниилу Бренерману вручил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Вместе с Ил-114-300 сертификат получил двигатель ПД-8, предназначенный для импортозамещенного Superjet.

На той же церемонии Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала договор на поставку трех Ил-114-300 «2-му Архангельскому объединенному авиаотряду». Первый самолет планируется передать перевозчику до конца 2026 года. По данным ГТЛК, самолеты будут использоваться на 11 маршрутах, в том числе из Архангельска в Мурманск, Нарьян-Мар, Сыктывкар, Санкт-Петербург, Апатиты и на Соловки.

Сертификация Ил-114-300 завершилась после нескольких переносов. Первоначально серийное производство самолета планировали развернуть еще в 2022 году. Позже в отраслевых планах указывалось, что первые поставки Ил-114-300 должны начаться в 2024 году, а по контракту с ГТЛК — даже в 2023-м. В октябре 2025 года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что сертификацию самолета перенесли на 2026 год.

При этом сертификация пока не означает быстрой замены старого парка региональной авиации. Главный конструктор Ил-114-300 Михаил Алексеев 3 июня говорил, что в 2026 году планируется произвести три таких самолета, а заказов на поставку на следующий год пока нет. Глава Минтранса Андрей Никитин 4 июня говорил, что поставка трех Ил-114-300 ожидается в 2026 году и примерно такого же количества — в 2027 году, после чего производство планируют наращивать.

Ил-114-300 позиционируется как замена Ан-24 и Ан-26 на региональных маршрутах. Задержки с его вводом в эксплуатацию означали продолжение полетов на устаревших самолетах, для которых всё сложнее поддерживать летную годность из-за износа и отсутствия комплектующих. 7 октября 2025 года Ядров заявлял, что, по расчетам Росавиации, к 2030 году из парка авиакомпаний может выбыть около 340 самолетов и 200 вертолетов.

Неудачи с Ил-114-300 перекликались с проблемами другого турбовинтового проекта — легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал». Он задумывался как замена Ан-2, но потребовал серьезных доработок, в том числе подходящего двигателя. В мае 2025 года вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что проект «Байкал» закрыт: разработка зашла в тупик, а власти собираются искать выход через ремоторизацию Ан-2.