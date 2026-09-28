Андрей Никитин менее чем за два года пройдет путь от губернатора до вице-премьера. Он сменит Савельева — «Ъ»

Министр транспорта Андрей Никитин сменит Виталия Савельева на посту заместителя председателя правительства России, курирующего транспорт, утверждают три источника «Коммерсанта». Владимир Путин 28 сентября уже освободил Савельева от должности в связи с его избранием депутатом Госдумы.

На освободившийся пост главы Минтранса, по данным «Ъ», рассматриваются первый заместитель министра транспорта Константин Пашков и директор департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков.

О возможном повышении Никитина СМИ сообщали еще до выборов. 31 августа РБК со ссылкой на четыре источника писал, что министр — основной кандидат на должность транспортного вице-премьера, а Савельев после выборов в Госдуму покинет правительство.

Савельев курировал транспорт в правительстве с мая 2024 года. До этого отдельной должности вице-премьера, отвечающего за эту отрасль, в нынешней структуре кабинета не было. На выборах 18–20 сентября Савельев получил мандат депутата Госдумы. «Единая Россия» уже выдвинула его на должность заместителя председателя нижней палаты.

От губернатора до вице-премьера менее чем за два года

Если назначение Никитина состоится, он менее чем за два года пройдет путь от губернатора Новгородской области до заместителя председателя правительства. В феврале 2025 года Никитин досрочно ушел с губернаторского поста и стал заместителем министра транспорта. Спустя пять месяцев, в июле, после отставки Романа Старовойта он возглавил министерство.

Оба перехода были непосредственно связаны с Владимиром Путиным. «Коммерсантъ» писал, что в феврале 2025 года Никитин согласился перейти из губернаторов в заместители министра после личной просьбы Путина. Сам чиновник, по информации газеты, тогда не знал, что его рассматривают как потенциального руководителя ведомства.

7 июля 2025 года Путин встретился с Никитиным в Кремле и уже публично предложил ему возглавить Минтранс. Президент сказал, что хочет предложить Никитину сделать «еще один шаг вперед по карьерной лестнице» и отметил его результаты, достигнутые «в достаточно короткие сроки». На следующий день Госдума поддержала кандидатуру, после чего Путин назначил Никитина министром.

Связи Никитина с созданными при Путине управленческими структурами значительно старше. В 2011 году он возглавил Агентство стратегических инициатив и руководил им до 2017 года. Само АСИ было создано по инициативе Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра; Путин возглавил наблюдательный совет агентства.

В феврале 2017 года Путин назначил Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. В сентябре того же года Никитин был избран губернатором, а в 2022 году — переизбран на второй срок.

В Минтрансе Никитин первоначально отвечал прежде всего за цифровизацию и беспилотный транспорт. Уже после его назначения министром ведомство подготовило систему, которая позволяет передавать государственным органам данные о маршрутах гражданских беспилотников через «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сейчас Никитин как министр руководит национальным проектом «Эффективная транспортная система», а Савельев — его курирующий вице-премьер. После предполагаемой перестановки Никитин фактически перейдет с уровня руководителя проекта на уровень его куратора.

Кто может возглавить Минтранс

Один из кандидатов на место Никитина, Константин Пашков, работает в Минтрансе с 2005 года. В 2011-м он возглавил административный департамент министерства, в июне 2024 года стал заместителем министра, а в октябре 2025-го — первым заместителем. Сейчас он курирует в том числе финансовый блок ведомства, кадровую работу, образование и науку.

Второй кандидат, Анатолий Мещеряков, с 2021 года руководит департаментом транспорта правительства. До перехода в Белый дом он почти девять лет работал в руководстве РЖД, где занимался взаимодействием компании с государственными органами и информационной политикой. До РЖД Мещеряков работал в «Трансмашхолдинге».