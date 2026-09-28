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Андрей Никитин менее чем за два года пройдет путь от губернатора до вице-премьера. Он сменит Савельева — «Ъ»

The Insider
Владимир Путин принимает Андрея Никитина в своем кабинете, 7 июля 2025 года. Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин принимает Андрея Никитина в своем кабинете, 7 июля 2025 года. Фото: пресс-служба президента РФ

Министр транспорта Андрей Никитин сменит Виталия Савельева на посту заместителя председателя правительства России, курирующего транспорт, утверждают три источника «Коммерсанта». Владимир Путин 28 сентября уже освободил Савельева от должности в связи с его избранием депутатом Госдумы.

На освободившийся пост главы Минтранса, по данным «Ъ», рассматриваются первый заместитель министра транспорта Константин Пашков и директор департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков.

О возможном повышении Никитина СМИ сообщали еще до выборов. 31 августа РБК со ссылкой на четыре источника писал, что министр — основной кандидат на должность транспортного вице-премьера, а Савельев после выборов в Госдуму покинет правительство.

Савельев курировал транспорт в правительстве с мая 2024 года. До этого отдельной должности вице-премьера, отвечающего за эту отрасль, в нынешней структуре кабинета не было. На выборах 18–20 сентября Савельев получил мандат депутата Госдумы. «Единая Россия» уже выдвинула его на должность заместителя председателя нижней палаты.

От губернатора до вице-премьера менее чем за два года

Если назначение Никитина состоится, он менее чем за два года пройдет путь от губернатора Новгородской области до заместителя председателя правительства. В феврале 2025 года Никитин досрочно ушел с губернаторского поста и стал заместителем министра транспорта. Спустя пять месяцев, в июле, после отставки Романа Старовойта он возглавил министерство.

Оба перехода были непосредственно связаны с Владимиром Путиным. «Коммерсантъ» писал, что в феврале 2025 года Никитин согласился перейти из губернаторов в заместители министра после личной просьбы Путина. Сам чиновник, по информации газеты, тогда не знал, что его рассматривают как потенциального руководителя ведомства.

7 июля 2025 года Путин встретился с Никитиным в Кремле и уже публично предложил ему возглавить Минтранс. Президент сказал, что хочет предложить Никитину сделать «еще один шаг вперед по карьерной лестнице» и отметил его результаты, достигнутые «в достаточно короткие сроки». На следующий день Госдума поддержала кандидатуру, после чего Путин назначил Никитина министром.

Связи Никитина с созданными при Путине управленческими структурами значительно старше. В 2011 году он возглавил Агентство стратегических инициатив и руководил им до 2017 года. Само АСИ было создано по инициативе Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра; Путин возглавил наблюдательный совет агентства.

В феврале 2017 года Путин назначил Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. В сентябре того же года Никитин был избран губернатором, а в 2022 году — переизбран на второй срок.

В Минтрансе Никитин первоначально отвечал прежде всего за цифровизацию и беспилотный транспорт. Уже после его назначения министром ведомство подготовило систему, которая позволяет передавать государственным органам данные о маршрутах гражданских беспилотников через «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сейчас Никитин как министр руководит национальным проектом «Эффективная транспортная система», а Савельев — его курирующий вице-премьер. После предполагаемой перестановки Никитин фактически перейдет с уровня руководителя проекта на уровень его куратора.

Кто может возглавить Минтранс

Один из кандидатов на место Никитина, Константин Пашков, работает в Минтрансе с 2005 года. В 2011-м он возглавил административный департамент министерства, в июне 2024 года стал заместителем министра, а в октябре 2025-го — первым заместителем. Сейчас он курирует в том числе финансовый блок ведомства, кадровую работу, образование и науку.

Второй кандидат, Анатолий Мещеряков, с 2021 года руководит департаментом транспорта правительства. До перехода в Белый дом он почти девять лет работал в руководстве РЖД, где занимался взаимодействием компании с государственными органами и информационной политикой. До РЖД Мещеряков работал в «Трансмашхолдинге».

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Публикация:«Андрей Никитин менее чем за два года пройдет путь от губернатора до вице-премьера. Он сменит Савельева — «Ъ»»

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