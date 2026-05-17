Полпред Путина в ДФО Трутнев расстроился из-за Российско-китайского Экспо: «У нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы»

Фото: ТАСС

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что «немного расстроился» после осмотра экспозиции Х Российско-китайского Экспо в Харбине, сравнив российские и китайские стенды. По словам вице-премьера, со стороны России на выставке были представлены «только мед и крабы», тогда как Китай показал «дроны и роботы».

«Честно хочу признаться, что, когда мы по ней пошли и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей [из КНР представлены] дроны и роботы, то немного расстроился»,

— сказал Трутнев во время пресс-подхода. Его слова приводит ТАСС.

После этого полпред заявил, что в ходе дальнейшего осмотра выставки увидел и российские «технологические достижения». «Выставка достаточно сбалансированная, есть и наша техника, наши вертолеты, наши технологические достижения», — сказал он. При этом Трутнев не уточнил, о каких именно российских технологических разработках идет речь. Российские дроны или роботы в его комментарии не упоминались.

Трутнев также заявил, что Россия и Китай должны «продолжать обмениваться технологиями», поскольку именно технологии «создают возможности развития стран в современном мире».

Х Российско-китайское Экспо проходит в Харбине 17–21 мая. Это одна из крупнейших площадок экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

Ранее Трутнев уже выступал с резонансными заявлениями о проблемах на Дальнем Востоке. В апреле он возмутился ценами на продукты на Чукотке после того, как во время поездки в регион увидел яблоки по 300 рублей за штуку и около тысячи рублей за килограмм. Тогда полпред напомнил, что власти принимали закон о северном завозе, который должен был снизить стоимость доставки товаров в труднодоступные регионы, и потребовал объяснений от профильного министерства. После этого Минвостокразвития пообещало создать новые логистические хабы и расширить субсидии на перевозку продуктов в Арктику.

