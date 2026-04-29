Полпред Путина возмутился ценами на яблоки на Чукотке. Килограмм обходится примерно в тысячу рублей, несмотря на закон о северном завозе

Вице-премьер и полпред Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев раскритиковал цены на яблоки в продуктовых магазинах на Чукотке. По его словам, во время визита в регион он зашел в один из магазинов и обнаружил, что стоимость килограмма яблок достигает тысячи рублей.

«Сказать честно, такая цена — производящая впечатление. Я попрошу Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему яблоки по 300 рублей за яблоко стоят, потому что мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость», — сказал чиновник на совещании по социально-экономическому развитию округа.

Как добавил Трутнев, если такая цена установлена уже после снижения, то власти делают «что-то не то».

Закон о северном завозе, о котором говорит зампредседателя правительства, приняли в 2023 году. Он подразумевает создание единой системы доставки жизненно важных грузов, в том числе продуктов, медикаментов и топлива, в труднодоступные районы Крайнего Севера и другие приравненные к ним регионы. В их число входит, помимо прочих, Чукотка. Всего программа охватывает как минимум 2 млн человек. В этих субъектах продукты питания и другие жизненно необходимые товары традиционно стоят дороже, чем в европейской части страны.

В декабрьской таблице Росстата Чукотка оказалась в лидерах по стоимости минимального набора продуктов среди всех регионов страны. Как утверждают в ведомстве, корзина обходится местным жителям в 18,4 тысячи рублей, тогда как, например, в Москве — в 8,7 тысячи. Летом прошлого года цена на яблоки была примерно в два раза ниже, рассказывал путешественник Денис Забелин:

«Один средний банан — 150–200 рублей. Цена чашки хорошего кофе в Москве. Яблоки — от 500 рублей за кг. Самые простые. Кило — бутылка вина в центральной России. Есть и на выброс тухлятинка по 100 рублей за кило. Огурцы — 950 рублей за кг. Один хрустящий огурчик — под 300 рублей. Чувствуете? Помидоры — 1200 рублей. Один помидор — стоимость поездки на метро в столице и кофе навынос. Кабачки — 1050 рублей за кг. Кабачок среднего размера — 250–300 рублей. На одну порцию рагу. Лук репчатый — а вот он, наш „герой“ заголовка — цены стартуют от 140–150 рублей за кг, но я видел аккуратные сетки импортного лука и за 1000 рублей! Кило лука — это 2–3 кило свинины в Подмосковье. Картофель „Бюджетный“ — прошлогодний вариант – от 80 рублей. Но чаще — более 150».

В Ассоциации компаний розничной торговли причинами высоких цен в отдаленных регионах назвали логистику и климатические условия. По словам председателя президиума организации Станислава Богданова, около 95% наценки уходит на прямые издержки, в том числе аренду, зарплату и налоги. Доля расходов на логистику выше в случае яблок, а также других фруктов и овощей, которые выращиваются только под открытым небом, отметили в Руспродсоюзе.