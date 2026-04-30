Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.88

EUR

87.78

OIL

97.22

Поддержите нас

64

 

 

 

 

 

Новости

После жалобы полпреда Путина на яблоки по 300 рублей за штуку на Чукотке власти пообещали хабы, субсидии и логистические центры

The Insider
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT

Минвостокразвития объявило о срочных мерах после резонансного заявления вице-премьера Юрия Трутнева о ценах на яблоки на Чукотке. Глава ведомства Алексей Чекунков поручил создать новую систему поставок скоропортящихся продуктов в труднодоступные регионы, сообщают РИА «Новости» и ТАСС.

По словам министра, планируется создать хаб на Дальнем Востоке — вероятно, в Хабаровске, где будут аккумулироваться скоропортящиеся товары с последующей доставкой на удаленные территории. В перевозках задействуют дальневосточную авиакомпанию «Аврора», которая, как утверждается, сможет обеспечивать доставку «по себестоимости» социально значимых продуктов.

Кроме того, Минвостокразвития ведет переговоры с «Аэрофлотом» о выделении субсидируемых квот на авиаперевозку товаров в Арктику. Это связано с тем, что многие регионы, включая Чукотку, фактически доступны только посредством воздушного транспорта.

Отдельно власти анонсировали создание трех торгово-логистических центров на Чукотке в 2027–2028 годах. Аналогичная система уже действует в Якутии, где, по данным региональных властей, она позволила снизить цены на яблоки в два раза, а на яйца — в три раза.

Ранее вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время поездки на Чукотку заявил, что в Анадыре одно яблоко стоит около 300 рублей, а килограмм может обходиться примерно в тысячу рублей. Он напомнил, что после принятия закона о северном завозе цены на продукты должны были снизиться, и потребовал объяснений от профильного министерства.

Закон о северном завозе действует с 2023 года и предусматривает создание единой системы доставки жизненно важных грузов — продуктов, медикаментов и топлива — в труднодоступные регионы Крайнего Севера. Несмотря на это, Чукотка остается одним из самых дорогих регионов России по стоимости продуктов питания, что власти объясняют сложной логистикой и климатическими условиями.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте