После жалобы полпреда Путина на яблоки по 300 рублей за штуку на Чукотке власти пообещали хабы, субсидии и логистические центры

Минвостокразвития объявило о срочных мерах после резонансного заявления вице-премьера Юрия Трутнева о ценах на яблоки на Чукотке. Глава ведомства Алексей Чекунков поручил создать новую систему поставок скоропортящихся продуктов в труднодоступные регионы, сообщают РИА «Новости» и ТАСС.

По словам министра, планируется создать хаб на Дальнем Востоке — вероятно, в Хабаровске, где будут аккумулироваться скоропортящиеся товары с последующей доставкой на удаленные территории. В перевозках задействуют дальневосточную авиакомпанию «Аврора», которая, как утверждается, сможет обеспечивать доставку «по себестоимости» социально значимых продуктов.

Кроме того, Минвостокразвития ведет переговоры с «Аэрофлотом» о выделении субсидируемых квот на авиаперевозку товаров в Арктику. Это связано с тем, что многие регионы, включая Чукотку, фактически доступны только посредством воздушного транспорта.

Отдельно власти анонсировали создание трех торгово-логистических центров на Чукотке в 2027–2028 годах. Аналогичная система уже действует в Якутии, где, по данным региональных властей, она позволила снизить цены на яблоки в два раза, а на яйца — в три раза.

Ранее вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время поездки на Чукотку заявил, что в Анадыре одно яблоко стоит около 300 рублей, а килограмм может обходиться примерно в тысячу рублей. Он напомнил, что после принятия закона о северном завозе цены на продукты должны были снизиться, и потребовал объяснений от профильного министерства.

Закон о северном завозе действует с 2023 года и предусматривает создание единой системы доставки жизненно важных грузов — продуктов, медикаментов и топлива — в труднодоступные регионы Крайнего Севера. Несмотря на это, Чукотка остается одним из самых дорогих регионов России по стоимости продуктов питания, что власти объясняют сложной логистикой и климатическими условиями.