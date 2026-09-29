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Йемен одобрил всеобщую мобилизацию для противостояния хуситам

The Insider
Йеменские солдаты в Марибе, Йемен, 2024 год / Reuters

Йеменские солдаты в Марибе, Йемен, 2024 год / Reuters

Парламент Йемена одобрил всеобщую мобилизацию в ответ на участившиеся атаки со стороны хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом пишет местное агентство SABA. 

Вместе с мобилизацией в стране было объявлено и чрезвычайное положение. Принятое правительством постановление вступает в силу немедленно и будет действовать до «устранения причин для его объявления». 

Объявление мобилизации в пресс-релизе объясняют необходимостью защиты граждан, сохранения республиканского строя и конституционного порядка, а также суверенитета и территориальной целостности Йемена.

Лидер страны Рашад аль-Алими выступил с призывом к мобилизации на прошлой неделе. Он призвал граждан «внести свой вклад» в борьбу с хуситами «всеми возможными способами». Дезертировавшим бойцам-хуситам в том же обращении он пообещал амнистию. 

Это произошло на фоне успехов боевиков в Йемене в этом сентябре. В начале месяца хуситы взяли под контроль ключевой йеменский порт Моха, а затем захватили остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Это позволило им закрепиться на берегу пролива, который отделяет Красное море от Аравийского и является важным торговым маршрутом в регионе. 

Хуситов поддерживает Тегеран, и Ирану это может дать серьезное преимущество в его войне с США. Под атаки хуситов в регионе регулярно попадает энергетическая инфраструктура, например в соседней Саудовской Аравии. На фоне эскалации Франция решила на прошлой неделе отправить в распоряжение Эр-Рияда своих военных и системы обороны для защиты нефтяных объектов. 

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Публикация:«Йемен одобрил всеобщую мобилизацию для противостояния хуситам»

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