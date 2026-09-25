Французские власти направят своих военных и системы обороны в Саудовскую Аравию для помощи в обороне местного нефетеперерабатывающего завода и другой инфраструктуры. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу France 2 накануне, 24 сентября.
Франция намерена направить солдат, радиолокационные системы и иные системы обороны. Французский лидер при этом настаивает, что Париж «не ввязывается в конфликт», а преследует цель помочь защитить энергетические объекты в Саудовской Аравии. Он также не исключил возможности предоставить дополнительную помощь в будущем.
Французские военные будут помогать в обороне порта Янбу и нефтепровода «Восток — Запад» (East-West). Оба расположены на побережье Красного моря и позволяют экспортировать нефть в обход заблокированного Ормузского пролива. Макрон представил эти меры как часть усилий Франции по обеспечению энергетической безопасности и борьбу за снижение цен: стоимость нефти и газа заметно подскочила после начала войны в регионе.
Саудовская Аравия имеет выходы как в Ормузский пролив, так и в Красное море. С начала войны США и Израиля против Ирана судоходство в Ормузском проливе оказалось сильно затруднено из-за угроз обстрелов. На этом фоне Эр-Рияд существенно нарастил прокачку нефти по маршруту к порту Янбу на Красном море.
Однако эта инфраструктура находится под угрозой, как и прочие нефтяные объекты внутри страны. Они регулярно попадают под обстрелы со стороны йеменских хуситов: например, в 10-х числах сентября работу трубопровода на время приостанавливали из-за атак беспилотников, а восстановили лишь на этой неделе. Экспорт нефти, поставляемой по East-West, тоже заметно просел из-за атак хуситов на саудовские танкеры в Красном море: в августе из Янбу вывозили лишь 2,5 млн баррелей в сутки, что стало минимумом с 2013 года.
В Красном море под постоянной угрозой обстрела со стороны хуситов находится Баб-эль-Мандебский пролив, известный также как «Врата слёз» из-за опасных условий навигации. Он лежит между Йеменом на Аравийском полуострове и Джибути с Эритреей на африканском побережье и остается одним из главных маршрутов для нефти и топлива.
Группировка хуситов пользуется поддержкой Ирана, и любое их укрепление в Баб-эль-Мандебе даст Тегерану преимущество в продолжающейся войне. При этом сообщения различных СМИ свидетельствуют о том, что хуситы продолжают пропускать через пролив китайские суда. И хотя компании из Пекина не стали жертвами блокады со стороны хуситов, они тоже опасаются возможной эскалации. По сообщениям агентства Reuters, на прошлой неделе Китай попросил Иран надавить на хуситов, чтобы помочь предотвратить дальнейшее распространение конфликта.
Случай Китая с его более широкими возможностями безопасного судоходства в регионе свидетельствует о возможных договоренностях Пекина и группировки, отмечает в разговоре с The Insider эксперт по международному морскому праву Пьер Тевенен. Теоретически это могли бы сделать и другие страны, однако препятствием становятся политические нюансы — хуситы не являются международно признаным законным правительтством:
«Проблема в том, что говорить с хуситами равно признать их легитимность и признать, что они де-факто действуют как государство, ведь другие государства ведут с ними переговоры. Государства именно не хотят это делать, чтобы не поддерживать интересы хуситов».
С юридической точки зрения, согласно Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государств 1933 года, чтобы стать государством, нужны территория, население, правительство и возможность заводить дипломатические отношения, поясняет эксперт. Первые три пункта хуситы уже де-факто выполняют: они контролируют часть Йемена, на ней живут люди, а для какого-либо контроля нужно управление (правительство).
«Именно факт того, что другие государства обращаются к хуситам, позволяет им легально защищать свою позицию и де-факто может означать, что они сформировали государство. Мне кажется, в ЕС частично из-за этого факта не хотят договариваться с ними, как это сделал Китай», — резюмирует аналитик.