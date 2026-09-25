Однако эта инфраструктура находится под угрозой, как и прочие нефтяные объекты внутри страны. Они регулярно попадают под обстрелы со стороны йеменских хуситов: например, в 10-х числах сентября работу трубопровода на время приостанавливали из-за атак беспилотников, а восстановили лишь на этой неделе. Экспорт нефти, поставляемой по East-West, тоже заметно просел из-за атак хуситов на саудовские танкеры в Красном море: в августе из Янбу вывозили лишь 2,5 млн баррелей в сутки, что стало минимумом с 2013 года.

В Красном море под постоянной угрозой обстрела со стороны хуситов находится Баб-эль-Мандебский пролив, известный также как «Врата слёз» из-за опасных условий навигации. Он лежит между Йеменом на Аравийском полуострове и Джибути с Эритреей на африканском побережье и остается одним из главных маршрутов для нефти и топлива.

Группировка хуситов пользуется поддержкой Ирана, и любое их укрепление в Баб-эль-Мандебе даст Тегерану преимущество в продолжающейся войне. При этом сообщения различных СМИ свидетельствуют о том, что хуситы продолжают пропускать через пролив китайские суда. И хотя компании из Пекина не стали жертвами блокады со стороны хуситов, они тоже опасаются возможной эскалации. По сообщениям агентства Reuters, на прошлой неделе Китай попросил Иран надавить на хуситов, чтобы помочь предотвратить дальнейшее распространение конфликта.

Случай Китая с его более широкими возможностями безопасного судоходства в регионе свидетельствует о возможных договоренностях Пекина и группировки, отмечает в разговоре с The Insider эксперт по международному морскому праву Пьер Тевенен. Теоретически это могли бы сделать и другие страны, однако препятствием становятся политические нюансы — хуситы не являются международно признаным законным правительтством:

«Проблема в том, что говорить с хуситами равно признать их легитимность и признать, что они де-факто действуют как государство, ведь другие государства ведут с ними переговоры. Государства именно не хотят это делать, чтобы не поддерживать интересы хуситов».

С юридической точки зрения, согласно Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государств 1933 года, чтобы стать государством, нужны территория, население, правительство и возможность заводить дипломатические отношения, поясняет эксперт. Первые три пункта хуситы уже де-факто выполняют: они контролируют часть Йемена, на ней живут люди, а для какого-либо контроля нужно управление (правительство).