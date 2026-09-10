Хуситы взяли под контроль ключевой йеменский порт Моха, получив дополнительный рычаг влияния на Баб-эль-Мандебский пролив

Проиранская группировка хуситов установила контроль над портовым городом Моха в Йемене, сообщили источники Reuters. Это, как отмечается, создает дополнительную угрозу для мировых поставок энергоносителей, причем сразу после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает окончания войны после промежуточных выборов в Конгресс. По данным четырех источников агентства в правительственных вооруженных силах Йемена, хуситы получили дополнительный рычаг влияния на Баб-эль-Мандебский пролив — южный выход из Красного моря и один из важнейших судоходных маршрутов в мире.

Хуситы вступили в нынешнюю войну на стороне Ирана, атаковав Израиль 28 марта, но затем долго не проявляли активности, пока в июле не объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а в сентябре не усилили удары по югу королевства. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, была вынуждена полагаться на маршрут через Красное море после того, как конфликт с Ираном фактически перекрыл Ормузский пролив, через который раньше проходила пятая часть мировой нефти.

Пакистан передал Ирану саудовское предупреждение с требованием сдержать йеменских союзников, сообщили саудовские, пакистанские и иранские источники. По их данным, Исламабад донес это сообщение до Тегерана во вторник, но в ответ было заявлено, что Иран не контролирует хуситов. Эскалация в Йемене происходит на фоне того, что Иран и США провели крупнейшую с начала войны в феврале серию взаимных ударов по судоходству в Персидском заливе: Трамп вновь пригрозил ударить по объекту, связанному с ядерной программой Ирана, а нефть марки Brent торговалась выше $100 за баррель на фоне серьезных перебоев на маршрутах и через Ормузский, и через Баб-эль-Мандебский проливы.

Как отмечает Reuters, правительственные йеменские силы и их союзники перебрасываются южнее, вдоль побережья Красного моря, к городу Дхубаб, который расположен непосредственно на берегах пролива напротив острова Перим. По словам источников в армии, контроль над Дхубабом и островом — ключ к контролю над проливом в целом. Баб-эль-Мандеб, известный также как «Врата слёз» из-за опасных условий навигации, лежит между Йеменом на Аравийском полуострове и Джибути с Эритреей на африканском побережье и остается одним из главных маршрутов для нефти и топлива из Персидского залива в Средиземноморье.

Трамп накануне заявил журналистам, что, по его мнению, война закончится сразу после выборов в США, поскольку Тегеран якобы пытается повлиять на их исход. Трамп сказал:

«Я думаю, война закончится сразу после выборов, потому что они не смогут больше держаться. Они отчаянно пытаются повлиять на выборы».

При этом The Wall Street Journal позже сообщила, что высокопоставленные советники Белого дома, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, приватно предупреждали Трампа: конфликт может затянуться на весь оставшийся срок его президентства, до января 2029 года.

Иран попросил хуситов перекрыть выход из Красного моря в случае ударов США по его энергетике еще в середине июля.

Как пояснил The Insider военный аналитик Давид Шарп, чем ближе хуситы к Баб-эль-Мандебскому проливу, тем больше у них возможностей воздействовать на происходящее в проливе, а в ближней, более узкой южной части Красного моря — создавать угрозу с берега и лучше обнаруживать суда:

«Но проблема не только в этом, а в том, что порт был захвачен быстро. Если противник продолжит сдавать позиции или саудовцы и их союзники не предпримут серьезных мер, чтобы остановить хуситов, те могут продвинуться еще дальше к самому проливу и взять под контроль еще бóльшую территорию. То, что произошло сейчас, — это существенное поражение оперативного значения для противников группировки и очень плохой признак: такую боевую задачу удалось решить слишком легко. В целом логика простая: чем уже место, тем больше у тебя возможностей угрожать судам, которые там проходят. Изначально хуситы находились гораздо севернее Баб-эль-Мандеба, где море шире и действовать сложнее. И это важно видеть в контексте всей войны: именно в самом важном месте на побережье прокси саудовцев посыпались — а это плохой знак».

С ним соглашается военный эксперт Давид Гендельман: