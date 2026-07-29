Йеменские хуситы рассматривают возможность введения платы за судоходство в Красном море — Reuters

По словам источников агентства, за счет введения пошлин хуситы хотят нормализовать практику взимания сборов с судов. Еще одна цель — усилить давление на Соединённые Штаты.

Ранее подобную стратегию использовал Тегеран при блокаде Ормузского пролива. После начала войны в регионе Иран объявил о блокаде судоходства в этом районе, а позднее сообщил, что за безопасный проход судов будет взимать пошлины в иранских риалах. Как писал тогда The Insider, это противоречит международному морскому праву.

В случае с Баб-эль-Мандебским проливом китайские суда будут освобождены от таких сборов, уточняет Reuters. Ранее на этой неделе газета The Wall Street Journal также писала, что китайские суда не стали жертвами блокады: они по-прежнему беспрепятственно выходят из Красного моря. Как отмечает Reuters, Китай является крупнейшим в мире покупателем саудовской нефти.

Впрочем, это еще не означает, что китайские суда в проливе находятся в стопроцентной безопасности, говорит востоковед, эксперт центра NEST Руслан Сулейманов:

«Хуситы и раньше давали обещание не нападать на торговые суда, связанные с Китаем и, кстати, с Россией. Но нападения, обстрелы всё равно были, потому что, опять же, в условиях неразберихи и общей напряженности сложно отслеживать и определять, чье судно, кому принадлежит. Поэтому даже если вот эта информация подтвердится, не думаю, что китайским торговым компаниям или каким-то другим следует радоваться и думать, что их нападения хуситов минуют. У хуситов к тому же не такая современная армия, чтобы так профессионально и мастерски отслеживать принадлежность разных судов и отделять, грубо говоря, своих от чужих. Поэтому не думаю, что там будут какие-то особые послабления для Китая или для кого-то другого».

20 июля йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии по принципу «око за око». Это произошло на фоне эскалации войны между Ираном и США в регионе: Тегеран после возобновления обстрелов обратился к представителям йеменской группировки с просьбой быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море — еще один путь экспорта нефти, помимо почти полностью заблокированного Ормузского пролива.