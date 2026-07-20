Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии по принципу «око за око»

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о введении морского эмбарго против Саудовской Аравии. Соответствующее заявление вооруженных сил хуситов распространил их официальный представитель Яхья Сариа.

В заявлении говорится:

«Йеменские вооруженные силы объявляют морское эмбарго против преступного саудовского врага, основанное на принципе „око за око“ и вступающее в силу немедленно с момента публикации этого заявления».

Хуситы утверждают, что Эр-Рияд почти 12 лет держит подконтрольные им территории в блокаде с суши, моря и воздуха, «разграбляя ресурсы» и блокируя порты и аэропорты, а начало нынешней эскалации связывают с ударом по международному аэропорту Саны. Народ Йемена, заявляют они, «имеет полное право отвечать на блокаду блокадой, а на любую эскалацию — эскалацией всеми доступными средствами».

Движение также объявило о «полной готовности к любым сценариям» и пригрозило, что любой «безрассудный шаг» Саудовской Аравии будет встречен «всеобъемлющей и решительной эскалацией». Хуситы призвали население продолжать всеобщую мобилизацию и пополнять ряды группировки, а само решение о блокаде объяснили «ответом на призывы народа», вышедшего накануне на «миллионный марш предупреждения и мобилизации».

Обострение между хуситами и Эр-Риядом началось 13 июля, когда по взлетно-посадочной полосе аэропорта Саны был нанесен удар — ответственность за него взяли ВС международно признанного правительства Йемена, объяснившие атаку попыткой не допустить посадку иранского самолета. Хуситы обвинили в ударе Саудовскую Аравию, объявили о выходе из действовавшего с 2022 года перемирия и в ответ атаковали баллистическими ракетами и дронами международный аэропорт Абха на юго-западе королевства, предупредив авиакомпании об опасности полетов в саудовском воздушном пространстве.

США и Иран девятую ночь подряд обмениваются ударами на Ближнем Востоке. На этом фоне нефть марки Brent вновь превысила $90 за баррель, а в Штатах, как сообщают источники газеты The Washington Post, обсуждают возможность расширить масштаб боевых действий против Ирана.