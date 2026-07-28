WSJ: Йеменские хуситы продолжают пропускать суда с китайскими экипажами и владельцами

Китай продолжает получать ближневосточную нефть, несмотря на перекрытие обоих ключевых проливов, — хуситы пропускают через Баб-эль-Мандебский пролив суда с китайскими экипажами и владельцами. Об этом пишет The Wall Street Journal. На прошлой неделе йеменская группировка начала атаковать танкеры, связанные с Саудовской Аравией, и фактически перекрыла маршрут, которым Эр-Рияд обходил заблокированный Ормузский пролив, поставляя нефть азиатским покупателям. Однако два китайских танкера с саудовской нефтью прошли пролив беспрепятственно — оба передавали в эфир сообщение о том, что экипаж и владелец судна китайские.

С тех пор пролив миновали еще как минимум два супертанкера, следующих в Китай. В четверг пролив пересекли Xin Long Yang и Cosnew Lake, загруженные продукцией НПЗ, которым совместно владеют Saudi Aramco и ExxonMobil, — по данным поставщика финансовых данных LSEG, оба судна принадлежат «дочке» китайской государственной Cosco Shipping и зафрахтованы трейдинговым подразделением Sinopec (также КНР). На выходных из Красного моря вышли еще два супертанкера под флагом Гонконга — New Explorer и New Pearl с саудовской нефтью на борту. Кроме того, два пустых китайских судна — Coslucky Lake и Xin Wei Yang — остаются в Красном море в ожидании распоряжений.

Как пишет WSJ, на другом конце Аравийского полуострова, у Ормузского пролива, возобновленная американская морская блокада и угроза иранских ударов затруднили проход танкеров, но и это не остановило китайский импорт. Пекин забирает иранскую нефть из плавучего резерва у побережья Малайзии — этот канал обхода американских санкций работал на протяжении всей войны.

Пекин закупает около 90% иранского нефтяного экспорта, помогая Тегерану переживать санкции, и одновременно берет нефть у его соперника — Саудовской Аравии. До войны через Ормузский пролив шла почти половина китайского импорта сырой нефти. По данным компании Kpler, поставки иранской нефти в Китай упали с мартовского пика в 1,7 млн баррелей в сутки до 785 тысяч в июне и 523 тысяч в июле. При этом, как подсчитала фирма Vortexa, доля иранского сырья в китайском импорте выросла с 15% в феврале до более чем 24% в мае и 18% в июне, хотя официально Китай не фиксировал закупок иранской нефти с 2022 года. Аналитики полагают, что за месячную паузу в блокаде Иран успел вывезти нефти на $5–6 млрд, прежде чем в середине июля ограничения вернулись.

Отмечается, что китайская «прописка» судна помогает не всегда — в мае Иран атаковал танкер JV Innovation под флагом Маршалловых островов, несмотря на его китайского владельца и преимущественно китайский экипаж. На палубе начался пожар. Пекин тогда выразил «глубокую обеспокоенность» судьбой застрявших в проливе судов и моряков и призвал восстановить свободный проход, но почти ничего не сделал для сдерживания Ирана, продолжая поддерживать его дипломатически. Ранее хуситы ввели разрешительную систему прохода через Баб-эль-Мандеб — по словам моряков и морских аналитиков, судовладельцы за несколько дней до рейса отправляли группировке письмо с запросом.

Как ранее сообщалось, именно Тегеран просил хуситов быть готовыми перекрыть красноморский маршрут в случае американских ударов по иранской энергетике, а ракеты и дроны группировка заранее развернула на йеменских высотах с видом на Ходейду и Аденский залив.