После атак хуситов число судов в Баб-эль-Мандебском проливе упало до минимума за несколько месяцев

Движение судов с сырьевыми грузами через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом, сократилось до минимального уровня за несколько месяцев после того, как хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии и заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Джизане и Янбу. В воскресенье, 26 июля, через пролив прошли только 11 судов с грузами, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Семь из них были нефтяными танкерами. Три направлялись в Красное море: два супертанкера шли в саудовский порт Янбу за нефтью, еще одно судно Reuters называет связанным с Россией. Из Красного моря вышли четыре судна, в том числе танкер New Explorer с 2 млн баррелей саудовской и эмиратской нефти для Китая, танкер с 1 млн баррелей российской нефти для Китая и судно примерно с 750 тысячами баррелей саудовской нефти для Пакистана.

Как выяснил The Insider по данным Starboard Maritime Intelligence , танкером с примерно 1 млн баррелей российской нефти был INDRI (IMO: 9247429) — судно российского «теневого флота» под флагом Сьерра-Леоне. Танкер находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии и Украины за перевозку российской нефти в обход ограничений. В августе–сентябре 2025 года он перевез более 140 тысяч тонн нефти «Сургутнефтегаза» из Новороссийска в индийский порт Сикка. Несмотря на объявленную хуситами блокаду Саудовской Аравии, 26 июля INDRI без остановок прошел через Баб-эль-Мандебский пролив и вышел из Красного моря.

Еще один супертанкер, New Pearl под флагом Гонконга, направлялся из Красного моря с 2 млн баррелей саудовской нефти для Китая. Он стал четвертым китайским супертанкером, начавшим выход из Красного моря после того, как хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии.

О заявленных ударах по объектам Saudi Aramco представитель хуситов Яхья Сари сообщил 25 июля. На спутниковом снимке, сделанном на следующий день и опубликованном Reuters, виден дым над нефтяным объектом в провинции Джизан. Агентство не установило независимо, чем было вызвано задымление.