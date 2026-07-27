После атак хуситов число судов в Баб-эль-Мандебском проливе упало до минимума за несколько месяцев

Движение судов с сырьевыми грузами через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом, сократилось до минимального уровня за несколько месяцев после того, как хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии и заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Джизане и Янбу. В воскресенье, 26 июля, через пролив прошли только 11 судов с грузами, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Семь из них были нефтяными танкерами. Три направлялись в Красное море: два супертанкера шли в саудовский порт Янбу за нефтью, еще одно судно Reuters называет связанным с Россией. Из Красного моря вышли четыре судна, в том числе танкер New Explorer с 2 млн баррелей саудовской и эмиратской нефти для Китая, танкер с 1 млн баррелей российской нефти для Китая и судно примерно с 750 тысячами баррелей саудовской нефти для Пакистана.
Как выяснил The Insider по данным Starboard Maritime Intelligence, танкером с примерно 1 млн баррелей российской нефти был INDRI (IMO: 9247429) — судно российского «теневого флота» под флагом Сьерра-Леоне. Танкер находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии и Украины за перевозку российской нефти в обход ограничений. В августе–сентябре 2025 года он перевез более 140 тысяч тонн нефти «Сургутнефтегаза» из Новороссийска в индийский порт Сикка. Несмотря на объявленную хуситами блокаду Саудовской Аравии, 26 июля INDRI без остановок прошел через Баб-эль-Мандебский пролив и вышел из Красного моря.
Еще один супертанкер, New Pearl под флагом Гонконга, направлялся из Красного моря с 2 млн баррелей саудовской нефти для Китая. Он стал четвертым китайским супертанкером, начавшим выход из Красного моря после того, как хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии.
О заявленных ударах по объектам Saudi Aramco представитель хуситов Яхья Сари сообщил 25 июля. На спутниковом снимке, сделанном на следующий день и опубликованном Reuters, виден дым над нефтяным объектом в провинции Джизан. Агентство не установило независимо, чем было вызвано задымление.
27 июля хуситы заявили уже о новой атаке — на объекты снабжения и транспортировки нефти, связывающие восток Саудовской Аравии с ключевым экспортным терминалом Янбу на Красном море. Сари назвал операцию ответом на предполагаемые вторжения саудовских беспилотников в воздушное пространство Йемена. Saudi Aramco сообщения об атаке не прокомментировала.
Саудовская Аравия перенаправляет нефть с востока страны в Янбу по трубопроводу Восток — Запад, чтобы обходить Ормузский пролив, где судоходство нарушено из-за иранских атак.
Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии 20 июля и пригрозили атаковать суда, которые заходят в саудовские порты или выходят из них. После этого несколько танкеров развернулись в Красном море. Через Баб-эль-Мандебский пролив в июне проходило более 7 млн баррелей нефтепродуктов в сутки против примерно 4 млн до начала войны с Ираном. Саудовская Аравия перенаправила значительную часть экспорта через Красное море после нарушения судоходства в Ормузском проливе.
В Ормузском проливе движение также остается ограниченным, несмотря на приостановку ударов между США и Ираном. По данным Kpler, в выходные через него ежедневно проходило менее десяти судов с товарными грузами. В воскресенье пролив пересекли семь судов, а в субботу — только три, причем их транспондеры были отключены.