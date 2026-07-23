Иранские власти в июле направили своих военных советников и оборудование на территорию Йемена, где местная группировка хуситов является одним из союзников Тегерана. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

В Йемен отправили нескольких командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), советников и оборудование, «связанное с ракетами и беспилотниками». Персонал и военную технику перебросили самолетом из Тегерана, по данным источников агентства, еще 13 июля.

Сколько именно военных направили в страну, неясно. Reuters называет цифру от 10 до 21 военнослужащего, включая высокопоставленных командиров.

«Командиры КСИР отправились туда для поддержки операций хуситов и проведения обучения по новым ракетным системам», — сказал один из собеседников Reuters.

Прибытие иранских военных в Йемен предшествовало объявлению хуситами морской блокады Саудовской Аравии. На фоне очередного витка эскалации конфликта Ирана и США в регионе Тегеран обратился к представителям йеменской группировки с просьбой быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море — еще один путь экспорта нефти, помимо почти полностью заблокированного Ормузского пролива.

На фоне этих сообщений несколько танкеров уже развернулись в Красном море, не рискнув пройти Баб-эль-Мандебский пролив на юге полуострова.