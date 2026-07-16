Иран попросил хуситов перекрыть выход из Красного моря в случае ударов США по его энергетике — Reuters

Иран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море, если США нанесут удары по иранской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в иранском руководстве и региональный источник. По их словам, идея обсуждалась внутри руководства Исламской Республики, а соответствующее послание недавно было передано хуситам. Ранее Дональд Трамп пригрозил нанести удары по иранской энергетической инфраструктуре и мостам.

Источник, близкий к хуситам, рассказал, что группировка уже завершила подготовку к атакам на судоходство. Ракеты и дроны развернуты у Баб-эль-Мандебского пролива — ворот в Красное море — на возвышенностях Йемена с видом на Ходейду и Аденский залив, и хуситы ждут приказа. Решение о том, когда перекрывать Баб-эль-Мандеб, будут принимать представители Корпуса стражей исламской революции, которые уже находятся в Йемене, добавил собеседник Reuters.

Ормузский пролив закрыт с начала конфликта, поэтому атаки хуситов на суда или порты в Красном море означали бы одновременное нарушение работы двух главных маршрутов экспорта нефти с Ближнего Востока. После закрытия Ормузского пролива значительная часть нефти из Персидского залива идет в Красное море по саудовскому трубопроводу, и сейчас через эту акваторию проходит около 7% мировых поставок энергоносителей. Саудовская Аравия перенаправила 70% своего энергетического экспорта через красноморский порт Янбу.

По словам одного из региональных источников, иранские власти пытаются надавить на США, повышая потенциальную цену конфликта для мировой экономики. Перекрыть Красное море несложно, отметил он: «Судоходство может прервать любой, у кого есть стреляющая винтовка. Для этого не нужны высокоточные ракеты». Два источника, близких к Эр-Рияду, сообщили, что Саудовская Аравия воспринимает угрозы Ирана и хуситов очень серьезно и знает, что йеменская группировка координирует с Тегераном действия в Красном море.

Конфликт начался 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран, после чего Тегеран закрыл Ормузский пролив — до войны через него проходила примерно пятая часть мировых поставок энергоносителей. Июньское перемирие между Тегераном и Вашингтоном рухнуло, что, как отмечается, возродило опасения полномасштабной войны. Иран считает хуситов частью своей «Оси сопротивления», куда входят также ливанская «Хезболла» и иракские шиитские вооруженные группировки, уже присоединившиеся к конфликту. Сами хуситы формально в него пока не вступили. США утверждают, что Иран снабжает группировку оружием, деньгами и обучает ее бойцов, в том числе через «Хезболлу». Тегеран это отрицает.