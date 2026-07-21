Хуситы пригрозили атаковать суда, заходящие в порты Саудовской Аравии. Под угрозой движение в Красном море, цены на нефть снова выросли

Йеменские хуситы предупредили судовладельцев, что суда, заходящие в порты Саудовской Аравии, могут стать целями для атак. Поддерживаемая Ираном группировка разослала письмо, в котором заявила, что объявленная ею морская блокада распространяется на все суда, следующие в саудовские порты или выходящие из них.

В письме говорится, что такие суда «могут стать объектами атак».

Как отмечает Bloomberg, эта угроза может нарушить экспорт нефти через Красное море. Поставки по этому маршруту в последнее время достигли рекордных объемов и стали одним из ключевых факторов, сдерживавших рост мировых цен на нефть во время войны между Израилем, США и Ираном. Если экспорт будет нарушен, цены на нефть, уже растущие после срыва хрупкого американо-иранского перемирия, могут подняться еще выше.

Хотя хуситы уже несколько месяцев не атаковали торговые суда, некоторые судовладельцы, судя по всему, восприняли угрозу всерьез. По данным Bloomberg, утром один из супертанкеров (VLCC) развернулся в южной части Красного моря и направился обратно на север. Reuters уточняет, что развернулось два танкера.

20 июля хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, что расширило масштабы конфликта и усилило угрозу для мировых поставок энергоносителей и международной торговли за пределами Персидского залива. После этого американские военные нанесли удары по объектам на юге и западе Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании, а в Ормузском проливе как минимум один танкер получил повреждения.

21 июля стоимость нефти марки Brent выросла примерно до 91 доллара за баррель — максимум за последние пять недель. Американская нефть WTI выросла в цене на 1,80 доллара, до 85,03 доллара за баррель.