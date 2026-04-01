Одобренный в Иране план по взиманию пошлин за проход через Ормузский пролив нарушает морское право — эксперт

Одобренный в Иране план взимания пошлин за проход судов через Ормузский пролив противоречит международному морскому праву, заявил The Insider эксперт SIPRI Пьер Тевенен. По его словам, пролив хоть и находится в территориальных водах Ирана, имеет статус международного, поэтому любые ограничения транзита незаконны. Морское право допускает сопровождение судов военными кораблями, однако такой вариант не гарантирует полной безопасности прохода через Ормузский пролив.



30 марта комиссия по безопасности парламента Ирана одобрила план, согласно которому за проход судов по Ормузскому проливу будут взимать пошлины в иранских риалах, об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB. План предусматривает, что через пролив не смогут проходить суда, связанные с США или Израилем. После этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не позволят Ирану взимать пошлины за безопасный проход через Ормузский пролив.

Ранее власти Ирана называли признание суверенного права Ирана на контроль над Ормузским проливом одним из условий для мирной сделки с США.



Как объясняет в разговоре с The Insider эксперт по международному морскому праву Пьер Тевенен из Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Ормузский пролив лежит в территориальных водах Ирана, но одновременно по международному праву считается международным проливом, в отношении которого действует право транзитного прохода. Таким образом, взимание платы за безопасный проход нарушает морское право.

«Ормузский пролив соединяет исключительную экономическую зону (ИЭЗ) стран арабского залива и ИЭЗ Омана, а дальше ведет к открытому морю (Конвенция ООН по морскому праву, ст. 37). Также он используется для международного судоходства, в том числе для мирового транзита нефти (Конвенция ООН по морскому праву, ст. 37). Поэтому нельзя установить взимание платы за проход, поскольку это препятствует свободному транзиту через пролив (Конвенция ООН по морскому праву, ст. ст. 38 и 42(2) и 44). Даже если Иран не подписал Конвенцию по морскому праву, эти правила применяются в качестве международного обычая. Право транзитного прохода было признано как международный обычай в 1949 году Международным судом в деле о Керкирдском заливе. Конвенция лишь кодифицировала этот обычай. <...> Правила права международного транзита превалируют над правилами территориального моря. Иначе режим права международного транзита не имел бы смысла (Конвенция ООН по морскому праву, ст. ст. 37 и 38)».

По словам эксперта, международное морское право допускает создание так называемых караванов — когда военные корабли сопровождают коммерческие суда, обеспечивая им безопасный проход. Такой механизм уже применялся: например, в 2008 году, когда ЕС запустил миссию ATLANTA в Аденском заливе, чтобы защитить судоходство от пиратства и гарантировать свободу прохода для всех судов.

Этот сценарий обсуждается и в контексте Ормузского пролива. Однако, по словам главы Международной морской организации (ММО) Арсенио Домингеса, военное сопровождение в Ормузе снижает риски, но не может полностью гарантировать безопасность судов. По его словам, уязвимость судов усиливается географией пролива — узкие судоходные маршруты и гористое побережье Ирана позволяют наносить удары практически без предупреждения. Дополнительную угрозу создают перебои с доступом к портам и снабжением. В связи с этим Домингес призвал судоходные компании избегать выхода в море до деэскалации ситуации.

1 марта Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мирового экспорта нефти. Тогда же Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал наносить удары по американским и британским танкерам в районе пролива и Персидского залива. Это привело к резкому росту цен на нефть.