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Новости

Хуситы впервые с начала войны США и Израиля с Ираном убили моряков при атаке на гражданское судно в Баб-эль-Мандебском проливе

The Insider
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Четыре члена экипажа небольшого сухогруза погибли при нападении хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе 11 августа, сообщило министерство транспорта Йемена, передает Reuters. Погибли трое граждан Пакистана и один гражданин Индонезии, после удара судно потеряло управление. Еще трое сотрудников береговой охраны получили ранения при попытке спасти моряков — по ним ударил дрон, рассказали йеменские военные источники. Ответственность за атаку хуситы на себя не взяли.

Как пишет Reuters, если гибель людей подтвердится, это будут первые жертвы удара хуситов по судоходству с начала войны с Ираном 28 февраля. Речь идет о судне Tihamah (IMO: 1031329), принадлежащем египетским компаниям. Британская компания Ambrey уточнила, что судно не связано с Саудовской Аравией ни по владению, ни по управлению, и в субботу вышло из порта Аль-Моха, подконтрольного признанному правительству Йемена. По информации, поступившей в британскую военно-морскую структуру UKMTO, сухогруз стоял на якоре к северо-востоку от йеменского острова Перим и был поражен снарядом неустановленного типа. Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии в Красном море 20 июля, назвав ее ответом на осаду Йемена. В свою очередь, Эр-Рияд ее наличие отрицает.

В тот же день контейнеровоз Vela Nova (IMO: 9136228) под панамским флагом был атакован ракетой у берегов Пакистана на входе в Оманский залив, сообщили Reuters источники в сфере морской безопасности. По данным The Wall Street Journal, американский вертолет выпустил ракету Hellfire по рулевому устройству судна после того, как то попыталось обойти блокаду США, введенную против связанного с Ираном судоходства. В Центральном командовании ВС США ситуацию пока не комментировали. Удар был нанесен примерно в 71 морской миле от пакистанского побережья, оценила британская компания Vanguard.

Если атака подтвердится, Vela Nova станет двенадцатым судном, атакованным американскими военными с момента объявления блокады в апреле, и третьим с ее возобновления 14 июля. Незадолго до этого контейнеровоз заходил в Мумбаи и малайзийский Порт-Кланг, где замечали и суда, связанные с Ираном, отметил старший советник американской организации United Against Nuclear Iran Чарли Браун.

Отмечается, что трафик через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море упал более чем вдвое еще после волны атак хуситов в 2023–2025 годах, а после объявления блокады снизился дополнительно: на прошлой неделе через пролив проходило в среднем 32 судна в сутки против 50 до блокады, следует из данных Kpler. Еще сильнее нарушено движение в Ормузском проливе — в понедельник его прошли всего шесть судов при среднем показателе около 11 за десять дней и 130–140 — до войны.

Ранее семь стран ОПЕК+ договорились с сентября увеличить квоту на добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки, хотя блокада саудовских портов хуситами поставила под угрозу и экспортный маршрут через Красное море, который Эр-Рияд использовал как альтернативу Персидскому заливу.

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