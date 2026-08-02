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Новости

Лидеры ОПЕК+ договорились об увеличении квоты на добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки

The Insider
Фото: «Коммерсантъ»

Фото: «Коммерсантъ»

Семь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились в сентябре увеличить квоту на добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Об этом было объявлено 2 августа, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, в настоящее время это увеличение носит скорее символический характер, однако оно позволит Саудовской Аравии нарастить добычу, как только поставки из Персидского залива вернутся к нормальному уровню. Экспорт нефти из региона существенно сократился из-за войны США и Израиля против Ирана, которая продолжается с конца февраля.

ОПЕК+ из Ближнего Востока — Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Иран — смогли частично восстановить добычу нефти во время июньского перемирия между Тегераном и США. Однако возобновившиеся боевые действия вновь остановили движение через Ормузский пролив. Кроме того, угроза распространилась и на Красное море: йеменские хуситы, связанные с Ираном, объявили о блокаде саудовских портов, тем самым поставив под угрозу экспортный маршрут через Красное море, который Саудовская Аравия использовала в качестве альтернативы Персидскому заливу.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Оман, Кувейт, Казахстан и Алжир в мае уже повышали квоту на добычу нефти — также на 188 тысяч баррелей в сутки. В апреле Объединенные Арабские Эмираты объявили, что покидают ОПЕК и ОПЕК+.

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