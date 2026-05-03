Семь стран ОПЕК+ объявили о повышении добычи нефти. Картель впервые принял такое решение после выхода из него ОАЭ

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Оман, Кувейт, Казахстан и Алжир объявили о повышении добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Самый большой прирост ожидается у Саудовской Аравии и России — на 62 тысячи. Как ожидается, Москва начнет добывать более 9,7 млн баррелей в сутки, а Эр-Рияд — почти 10,3 млн. Третье место по объемам займет Ирак с 4,3 млн. Всего страны альянса будут добывать 30,5 млн баррелей ежедневно.
Как отмечает агентство Reuters, увеличение добычи пока носит символический характер, так как Ормузский пролив, через который проходит торговый маршрут, остается заблокированным. В ОПЕК+ объяснили решение поддержанием стабильности нефтяного рынка. Картель увеличивает добычу уже третий месяц подряд.
«Страны будут продолжать внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия, и в своих постоянных усилиях по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в отношении увеличения, приостановки или поэтапной отмены добровольных корректировок добычи, включая отмену ранее осуществленных добровольных корректировок, объявленных в ноябре 2023 года», — говорится в пресс-релизе.
Однако это первое решение после выхода из объединения ОАЭ, которые объявили о намерении покинуть альянс в начале текущей недели, 28 апреля. Решение вступило в силу 1 мая. Ранее экономисты в разговоре с The Insider прогнозировали падение цен на нефть в долгосрочной перспективе, которое может негативно отразиться на экономике России.
В марте добыча нефти странами ОПЕК+ заметно сократилась по сравнению с февралем и опустилась примерно до 35 млн баррелей в сутки. Сильнее всего снизились показатели у Ирака и Саудовской Аравии на фоне проблем с экспортом. Россия также уменьшила добычу после повреждения инфраструктуры в результате атак украинских беспилотников.