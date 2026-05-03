Семь стран ОПЕК+ объявили о повышении добычи нефти. Картель впервые принял такое решение после выхода из него ОАЭ

Как отмечает агентство Reuters, увеличение добычи пока носит символический характер, так как Ормузский пролив, через который проходит торговый маршрут, остается заблокированным. В ОПЕК+ объяснили решение поддержанием стабильности нефтяного рынка. Картель увеличивает добычу уже третий месяц подряд.

«Страны будут продолжать внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия, и в своих постоянных усилиях по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в отношении увеличения, приостановки или поэтапной отмены добровольных корректировок добычи, включая отмену ранее осуществленных добровольных корректировок, объявленных в ноябре 2023 года», — говорится в пресс-релизе.

Однако это первое решение после выхода из объединения ОАЭ, которые объявили о намерении покинуть альянс в начале текущей недели, 28 апреля. Решение вступило в силу 1 мая. Ранее экономисты в разговоре с The Insider прогнозировали падение цен на нефть в долгосрочной перспективе, которое может негативно отразиться на экономике России.

В марте добыча нефти странами ОПЕК+ заметно сократилась по сравнению с февралем и опустилась примерно до 35 млн баррелей в сутки. Сильнее всего снизились показатели у Ирака и Саудовской Аравии на фоне проблем с экспортом. Россия также уменьшила добычу после повреждения инфраструктуры в результате атак украинских беспилотников.