ОАЭ покинут ОПЕК и ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты во вторник, 28 апреля, объявили, что покинут ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Об этом сообщают агентства Associated Press, Reuters а также местное агентство WAM.

«Это решение отражает долгосрочное стратегическое и экономическое видение ОАЭ, а также меняющийся энергетический профиль страны, включая ускоренные инвестиции в внутреннее производство энергии, и подтверждает ее приверженность ответственной, надежной и перспективной роли на мировых энергетических рынках», — заявили власти страны (цитата по AP).

Как уточняет Reuters, министр энергетики страны также объяснил это решение тем, что власти ОАЭ «столкнулись с беспрецедентной ситуацией, когда стратегические резервы страны истощаются» до критических уровней. Министр энергетики ОАЭ Сухаил Мохамед аль-Мазруи в разговоре с агентством назвал его «политическим решением, принятым после тщательного анализа текущей и будущей политики, которая касается уровня производства».

Выход был инициирован на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, который начался в конце февраля этого года. Совместная операция Израиля и США против Ирана отразилась на мировых поставках и ценах на нефть и возможностях по ее добыче и переработке странами региона.

Как отмечает AP, между ОАЭ и Саудовской Аравией (тоже членом ОПЕК) из-за этого обострился конфликт. ОАЭ присоединились к ОПЕК в 1967 году и являются одной из самых важных стран — членов организации. Выход страны из ОПЕК может нанести серьезный удар по другим экспортирующим нефть странам и де-факто — по лидеру организации, Саудовской Аравии.

Это подтверждает в разговоре с The Insider старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко. Другие страны ОПЕК не располагали столь существенными резервами:

«Без ОАЭ ОПЕК значительно ослабнет: другие крупные производители — Иран и Ирак — не располагали сколько-нибудь существенными резервными мощностями, в основном эту роль выполняли ОАЭ и Саудовская Аравия. Если ОАЭ начнут добывать нефть на пределе своих мощностей и откажутся от роли регулятора нефтяного рынка, эта ответственность ляжет преимущественно на Саудовскую Аравию».

По его словам, ОАЭ, возможно, считает, что для них сейчас проще выйти из организации, а затем вернуться — но уже на новых условиях. Абу-Даби, например, планировал увеличить добычу нефти до 30%, но сделать это в рамках ограничений ОПЕК и ОПЕК+ было бы затруднительно: