ЕС потратил €10 млрд на поддержку из-за подорожания энергии вследствие конфликта с Ираном

The Insider
Фото: Martin Meissner / AP

Страны Европейского союза направили более €10 млрд на поддержку населения и бизнеса на фоне роста цен на энергоносители, вызванного конфликтом с Ираном. Об этом сообщил аналитический центр Bruegel.

В исследовании отмечается, что значительная часть этих мер оказалась неэффективной. Почти 80% решений, включая общее снижение налогов, не были адресными. Некоторые меры также не соответствуют рекомендациям Еврокомиссии, которая призывает сделать поддержку временной и не стимулировать спрос. Больше всего средств выделила Испания, на втором месте — Германия.

Рост цен на энергию ухудшает экономическую ситуацию в ЕС. Если конфликт продолжится, нагрузка на бюджеты стран будет расти. Это уже влияет на экономику Германии, крупнейшую в Европе. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявила, что не все страны ЕС могут позволить себе компенсировать рост цен.

Ситуация развивается на фоне последствий энергетического кризиса 2022 года после начала конфликта на Украине. Тогда страны ЕС направили на поддержку более €500 млрд. Аналитик Bruegel Симоне Тальяпьетра отметил, что страны ЕС не сделали выводов из прошлого кризиса. По его словам, власти делают ставку на быстрые и неадресные меры, которые могут усилить проблему.

Лидеры ЕС на прошлой неделе призвали принять дополнительные меры, так как предложенный Еврокомиссией план сочли недостаточным.

Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил увеличить инвестиции в электроэнергетику, смягчить бюджетные правила и ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний. В Испании уже снижены налоги на топливо, газ и электроэнергию, а также введена помощь для сельского хозяйства, транспорта и промышленности.

По данным Еврокомиссии, с начала конфликта с Ираном страны ЕС потратили более €20 млрд дополнительно на ископаемое топливо. На этом фоне цены на нефть продолжают расти. Во вторник 28 апреля нефть марки Brent подорожала на 2,5% и превысила $110 за баррель.

Популярное

  1. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  2. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой
  3. Проклятие проливов. Как исторический опыт поможет решить вопрос Ормузского коридора
  4. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  5. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна

