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Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода «Восток — Запад», остановленную из-за атак беспилотников — Reuters

The Insider
Спутниковый снимок повреждений на трубопроводе East-West 13 сентября. Фото: Vantor

Спутниковый снимок повреждений на трубопроводе East-West 13 сентября. Фото: Vantor

Саудовская Аравия возобновила работу трубопровода East-West («Восток — Запад»), которая была остановлена после атаки беспилотников, произошедшей 10 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. По их данным, экспорт нефти через порт Янбу на Красном море может возобновиться уже во вторник, 22 сентября. 

По словам двух источников, прокачка по трубопроводу ведется с пониженной интенсивностью. Источник Bloomberg подтверждает, что Саудовская Аравия тестирует «Восток — Запад» и планирует возобновить его работу на этой неделе.

Как сообщало информагентство Saudi Press Agency, работа трубопровода была приостановлена в качестве «меры предосторожности» после ударов в провинциях Эр-Рияд и Медина, где есть пострадавшие. МИД Саудовской Аравии заявлял, что нефтепровод атаковали дроны, запущенные с территории Ирака, и что Эр-Рияд на данном этапе не будет наносить ответные удары — об этом попросил премьер-министр Ирака. Проиранские формирования в Ираке и раньше били по королевству ракетами и беспилотниками во время войны США и Израиля с Ираном.

Трубопровод длиной 1200 км позволяет поставлять нефть с основных месторождений на востоке Саудовской Аравии к порту Янбу на Красном море в обход Ормузского пролива, проход танкеров по которому блокирует Иран. После начала войны на Ближнем Востоке Эр-Рияд резко нарастил прокачку по этому маршруту, так что к июню экспорт, нарушенный боевыми действиями, восстановился почти до 8 млн баррелей в сутки, согласно оценке Международного энергетического агентства (МЭА). 

Однако в последние недели экспорт нефти, поставляемой по East-West, снизился из-за атак хуситов на саудовские танкеры в Красном море: в августе из Янбу вывозили лишь 2,5 млн баррелей в сутки, что стало минимумом с 2013 года, следует из последнего ежемесячного отчета МЭА. В апреле East-West уже был атакован, но тогда нефтегазовой компании Saudi Aramco удалось быстро восстановить его работу.

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Публикация:«Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода «Восток — Запад», остановленную из-за атак беспилотников — Reuters»

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