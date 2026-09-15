Морской экспорт российской нефти показал самый сильный рост с мая на фоне атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии — Bloomberg

Поставки российской нефти на танкерах за последнюю неделю показали наивысший рост с мая, и это совпало с атакой на ключевой нефтепровод в Саудовской Аравии, взвинтившей цены на нефть, пишет Bloomberg. За четыре недели, по 13 сентября, морской экспорт сырой нефти из России вырос до 3,54 млн баррелей в сутки.

Рост поставок совпал с новым витком подорожания нефти: атака дронов остановила саудовский нефтепровод East-West, по которому королевство обходило фактическую блокаду Ираном Ормузского пролива. Из-за этого фьючерсы на сорт Brent поднялись до максимума с мая, подорожали и российские сорта. Более высокие объемы российского экспорта выгодны переработчикам в Китае и Индии, которые сталкиваются с перебоями ближневосточных поставок, — помимо остановки нефтепровода, хуситы атакуют танкеры в южной части Красного моря, а из-за блокады США судов, связанных с Ираном, Китай недополучает около 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

Москва нарастила отгрузки через балтийский порт Усть-Луга, перенаправив казахстанские партии на более уязвимый черноморский Новороссийск — как отмечается, это позволило увеличить собственные поставки через Усть-Лугу примерно на треть, или 160 тысяч баррелей в сутки, по сравнению с августом. При этом добыча в России в прошлом месяце упала до 8,72 млн баррелей в сутки, что более чем на 1 млн баррелей в сутки ниже разрешенного уровня по соглашению с партнерами по ОПЕК+. Bloomberg пишет, что удары по российским НПЗ и заводам по переработке газового конденсата продолжаются почти каждую ночь, несмотря на давление на Киев со стороны президента США Дональда Трампа, который винит именно эти удары, а не войну на Ближнем Востоке, в росте цен на дизель.

За неделю до 13 сентября 38 танкеров загрузили 27,06 млн баррелей российской нефти — против 23,88 млн баррелей на 33 судах неделей ранее. Погрузка в Новороссийске ускорилась после возобновления работы порта в конце августа, прерванной украинскими ударами дронов. Валовая стоимость экспорта в среднем за четыре недели выросла до $1,9 млрд в неделю — на $180 млн больше, чем неделей ранее, и максимум с периода до 28 июня. Российская нефть для Индии на прошлой неделе принесла наибольшую выручку с начала мая, а дальневосточный сорт ESPO для Китая предлагался более чем на $20 за баррель выше Brent, отмечает Bloomberg.

Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской нефти: поставки в Азию выросли до 3,41 млн баррелей в сутки против 3,35 млн неделей ранее. Экспорт в Турцию, наоборот, снизился — до около 50 тысяч баррелей в сутки с 80 тысяч, а поставки в Сирию обнулились с августа после того, как Дамаск в переговорах с США о снятии санкций согласился «резко» сократить импорт российской нефти. Одновременно выросли поставки в Египет — до около 80 тысяч баррелей в сутки против примерно 30 тысяч четырьмя неделями ранее.

Ранее сообщалось, что в июне экспорт российской нефти также достигал высоких значений, однако из-за падения мировых цен из-за перемирия американо-израильской коалиции с Ираном доходы Москвы от продажи сырья тогда начали снижаться.