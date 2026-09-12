Саудовская Аравия остановила нефтепровод East-West, поврежденный после атаки беспилотников, запущенных из Ирака

Саудовская Аравия остановила прокачку по нефтепроводу East-West, который в четверг подвергся атаке, пишет Financial Times. Как сообщает издание, государственное агентство Saudi Press Agency со ссылкой на источник в министерстве энергетики сообщило, что работа трубопровода приостановлена в качестве «меры предосторожности» после ударов в провинциях Эр-Рияд и Медина, где есть пострадавшие. Собеседник агентства не стал говорить, сколько времени займет восстановление, и пообещал сообщить о дальнейшем развитии событий позже. Отмечается, что королевство десятилетиями остается крупнейшим в мире экспортером сырой нефти.

МИД Саудовской Аравии заявил, что нефтепровод атаковали дроны, запущенные с территории Ирака, и что Эр-Рияд «на данном этапе» не будет наносить ответные удары — об этом попросил премьер-министр Ирака. Проиранские формирования в Ираке и раньше били по королевству ракетами и беспилотниками во время войны США и Израиля с Ираном. Атака совпала с серией ударов хуситов, которые всю неделю запускали ракеты и дроны по энергетическим объектам на юге страны. В министерстве заявили:

«Аварийные и специализированные технические бригады отреагировали сразу после атак и приняли необходимые меры, чтобы обезопасить трубопровод и оценить его состояние».

Труба длиной 1200 км проводит нефть с основных месторождений на востоке королевства к порту Янбу на Красном море и позволяет вывозить миллионы баррелей в сутки в обход Ормузского пролива, проход танкеров через который ограничил Иран. После начала конфликта с Ираном Эр-Рияд резко нарастил прокачку по этому маршруту, и к июню экспорт восстановился почти до 8 млн баррелей в сутки — такова оценка Международного энергетического агентства. Однако в последние недели возможности трубопровода сузились из-за атак хуситов на саудовские танкеры в Красном море — в августе из Янбу вывезли лишь 2,5 млн баррелей в сутки, минимум с 2013 года, следует из последнего ежемесячного отчета МЭА. В апреле East-West уже атаковали, но тогда Saudi Aramco быстро восстановила его работу.

Котировки эталонной Brent в пятницу закрылись на отметке $104,56 за баррель, прибавив за неделю более 8%. Цены резко пошли вверх еще в четверг, после сообщений об атаке и появления спутниковых снимков. Дизельное топливо в США на этой неделе подорожало до рекордных $6 за галлон, что, как подчеркивает FT, усиливает политическое давление на администрацию Дональда Трампа за несколько недель до промежуточных выборов, которые определят, кто будет контролировать конгресс. Аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт заявила изданию:

«Блицкриг хуситов у Баб-эль-Мандебского пролива грозит перекрыть главный аварийный клапан этой семимесячной войны. Настоящий вопрос в том, вмешаются ли США, чтобы предотвратить худший сценарий для этого критически важного морского коридора, или Вашингтон и дальше будет уклоняться от втягивания в разрастающийся второй фронт».

Саудовский чиновник в беседе с FT отказался отвечать на вопрос, решили ли США не помогать королевству в борьбе с хуситами, и сказал, что Эр-Рияд «тесно работает со своими партнерами, включая США, чтобы обеспечить свободу судоходства в Аравийском заливе и Красном море». При этом трафик через Ормузский пролив, судя по всему, растет, но остается намного ниже довоенных 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. По оценке TankerTrackers.com, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Оман сейчас экспортируют в среднем более 10 млн баррелей в сутки, тогда как поставки из Ирана равны нулю.

11 сентября отряды хуситов вышли к стратегически важному острову Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, рассказали Reuters четыре источника в международно признанном правительстве Йемена. Накануне повстанцы взяли портовый город Моха и острова Ханиш.