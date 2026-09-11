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Хуситы захватили остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, взяв под контроль побережье Красного моря

The Insider
Фото: NASA — ISS Photo Library

Фото: NASA — ISS Photo Library

Отряды хуситов в пятницу вышли к стратегически важному острову Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, рассказали Reuters четыре источника в международно признанном правительстве Йемена. Ранее два источника оттуда же сообщили, что правительственные силы покинули Перим, а хуситы взяли город Дхубаб на материковом побережье Красного моря — прямо напротив острова.

Как отмечает агентство, если хуситы закрепятся в Баб-эль-Мандебском проливе (он расположен на противоположной от Ормузского пролива стороне Аравийского полуострова), это даст Ирану серьезное преимущество в войне с США. Таким образом поставки через второй крупный морской коридор сократятся, а цены на нефть резко пойдут вверх. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, после фактического закрытия Ормузского пролива в ходе иранского конфликта переориентировалась именно на маршрут через Красное море — раньше через Ормузский пролив проходила пятая часть всей мировой нефти.

На этой неделе Иран и США обменивались ударами по судоходству в Персидском заливе, а президент США Дональд Трамп усилил экономическое давление на Тегеран. Несмотря на фактическую заморозку дипломатических контактов, Иран подтвердил, что его представители встретятся в понедельник в Омане с делегациями Ирака и стран Персидского залива. Стороны обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе.

По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в Саудовской Аравии упала в августе на 2,3 млн баррелей в сутки — до 6 млн баррелей, минимума более чем за 30 лет. Как пишет Reuters, отчасти это связано с атаками связанных с хуситами групп на суда в Баб-эль-Мандебском проливе. Мировые цены на нефть впервые с середины мая закрепились выше $100 за баррель. Военный представитель хуситов Яхья Сария заявил, что судоходство остается безопасным для всех, кроме саудовских судов, — на них распространяется ранее объявленная блокада. Йеменские правительственные силы в свою очередь пообещали контратаковать в районе дороги на город Моха, который хуситы взяли накануне вместе с островами Ханиш, и попросили гражданских не приближаться к этому участку.

По данным Reuters, стремительное наступление хуситов вдоль красноморского побережья на этой неделе координировалось напрямую иранским КСИР, который стремится открыть новый фронт в войне Тегерана с США, — об этом изданию рассказали источники в йеменском правительстве, Иране и регионе. Накануне хуситы установили контроль над портовым городом Моха в Йемене.

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Публикация:«Хуситы захватили остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, взяв под контроль побережье Красного моря»

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