Экспорт российской нефти достиг максимума с начала года, но доходы Москвы от продажи нефти начали падать — Bloomberg

Экспорт российской нефти достиг максимума с начала года, пишет Bloomberg. Согласно изученным данным о передвижении судов за неделю (с 15 по 21 июня), 38 танкеров загрузили в общей сложности 28,79 млн баррелей российской нефти, то есть примерно 4,11 млн баррелей в сутки. Средний объем поставок нефти в течение последних четырех недель составил 3,89 млн баррелей в сутки. Почти вся эта нефть сейчас перевозится, а не простаивает в море.

Объемы экспорта российской нефти с начала года превышают среднегодовые показатели за все годы с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022-го.

Москва смогла нарастить экспорт нефти, поскольку на фоне закрытия Ормузского пролива США временно сняли санкции на поставки из России, отмечает Bloomberg. Минфин США несколько раз продлял действие генеральной лицензии на исключение из санкций российской морской нефти. Последний раз срок действия лицензии истек 17 июня, о продлении не сообщалось.

Тем не менее, доходы Москвы от продажи нефти начали снижаться: с начала июня мировые цены на сырую нефть упали примерно на 16%, а цены на ключевые экспортные сорта российской нефти снизились примерно на 20%. Как пишет Bloomberg, России, возможно, придется еще больше снизить цены на нефть, чтобы сохранить покупателей в Индии после выхода на рынок иранской нефти.

22 июня Минфин США объявил, что выдал временную лицензию, разрешающую добычу, поставки и продажу иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Срок действия лицензии — до 21 августа.