Нефть продолжает падать после открытия Ормузского пролива, но это не приведет к быстрому снижению цен на бензин — аналитик

Цены на нефть утром 23 июня продолжают снижаться после падения более чем на 3% днем ранее. Это происходит на фоне восстановления поставок через Ормузский пролив и новостей о том, что США освободили иранскую нефть из-под санкций сроком на 60 дней.

По данным Interfax, к 8:15 мск августовские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE подешевели на 0,44%, до $77,56 за баррель. Фьючерсы на WTI снизились на 0,18%, до $73,73 за баррель.

Как сообщает Bloomberg, утром 23 июня через Ормузский пролив прошли как минимум семь танкеров, передававших открытые сигналы отслеживания. Среди них были два полностью загруженных нефтью супертанкера, покидавших Персидский залив, три танкера с нефтепродуктами и два иранских танкера класса Suezmax. Рост числа судов, использующих открытые системы навигации, может свидетельствовать о том, что участники рынка стали увереннее оценивать безопасность маршрута на фоне снижения напряженности вокруг Ирана, отмечает издание.

На прошлой неделе Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании и начали переговоры о постоянном мирном соглашении. После очередного раунда переговоров в Швейцарии Минфин США выдал временную лицензию, разрешающую добычу, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов до 21 августа.



Во время военной кампании против Ирана администрация Трампа столкнулась с давлением из-за роста цен на бензин в США. Рост цен стал проблемой для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

В разговоре с The Insider ведущий аналитик по рынку топлива консалтинговой компании Wood Mackenzie Изабель Гилкс предупреждает, что снижение нефтяных котировок не приведет к быстрому удешевлению топлива для потребителей:

«Хотя последние события, связанные с открытием пролива, дают основания для некоторого оптимизма, потребителям не стоит ожидать немедленного или резкого снижения цен на бензин. Несмотря на то что цены на нефть и бензин за последние недели снизились, нефть, которая сейчас поступает на нефтеперерабатывающие заводы, была закуплена несколько недель назад. Это означает, что любое снижение цен на заправках проявится не сразу».

По ее словам, даже в случае полного восстановления судоходства через Ормузский пролив цены на топливо останутся выше довоенных уровней как минимум до конца лета из-за особенностей логистики, переработки нефти и необходимости восстановления запасов.

Гилкс также отметила, что, если движение через пролив вновь будет нарушено или конфликт обострится, цены могут резко вырасти.