Минфин США позволил истечь лицензии на продажу российской нефти

Министерство финансов США не опубликовало продление генеральной лицензии на исключение из санкций российской морской нефти, срок действия которого истек в полночь среды, 17 июня, пишет Reuters. При этом президент Дональд Трамп и представители администрации не уточнили, означает ли это возвращение ограничений.

Генеральную лицензию администрация Трампа ввела на фоне войны с Ираном, чтобы помочь уязвимым экономикам справиться с энергетическим кризисом. Отмечается, что ситуация может измениться после того, как Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании для завершения войны, что должно открыть нефти с Ближнего Востока путь на мировые рынки.

Трамп в среду уклончиво высказался о возможном возвращении санкций против России:

«Мы изучаем это. Смотрим, насколько упадет цена на нефть, она реально обваливается».

Он сказал это журналистам на саммите G7 во Франции. Накануне, во вторник, президент допустил, что США могут вернуть санкции, не продлевая генеральную лицензию.

Администрация Трампа в октябре прошлого года ввела санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», чтобы лишить Москву нефтяных доходов и принудить ее закончить войну в Украине. В последние месяцы Вашингтон уже несколько раз позволял лицензии истекать, но затем продлевал ее через несколько дней — так, Минфин США продлил исключение в мае еще на месяц.

Тегеран сможет немедленно начать продажу нефти после церемонии подписания соглашения, ожидаемой на этой неделе, заявил Reuters высокопоставленный американский чиновник, хотя на восстановление нормальных объемов поставок нефти и газа может потребоваться несколько месяцев.