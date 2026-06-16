Трамп на саммите G7 раскритиковал Израиль и допустил возвращение санкций против российской нефти

Одной из главных тем на полях саммита G7 в Эвиан-ле-Бене во Франции стало соглашение США с Ираном, детали которого мировые лидеры пытаются прояснить. Об этом сообщает CNN.

Президент США Дональд Трамп заявил, что текст соглашения с Ираном будет опубликован «через пару дней» и может быть направлен в Конгресс для рассмотрения.

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп утверждал, что Ормузский пролив уже частично открыт для судоходства. Однако газета The New York Times пишет со ссылкой на данные судоходных компаний, что транзит коммерческих судов через Ормузский пролив еще не восстановлен.

На саммите американский президент также раскритиковал действия Израиля в Ливане. По его словам, Израиль «слишком долго» воюет с «Хезболлой», а удары по жилым зданиям приводят к гибели большого числа мирных жителей. Трамп заявил, что предлагал Израилю позволить Сирии разобраться с «Хезболлой», и добавил, что, по его мнению, нынешние сирийские власти могли бы справиться с этим лучше.

Кроме того, Трамп допустил возможность в ближайшее время восстановить санкции против российской нефти. По его словам, после ожидаемого возобновления нормального судоходства через Ормузский пролив Вашингтон будет в положении, позволяющем это сделать.