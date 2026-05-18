США еще на месяц продлили послабления для покупателей российской нефти — Reuters

Министерство финансов США продлило на месяц действие исключения из санкционного режима в отношении морских поставок российской нефти, узнал Reuters. По данным агентства, представители нескольких стран попросили Вашингтон дать им больше времени на покупку сырья из РФ.

Как писал Bloomberg, одной из стран, обратившихся к США, стала Индия. Как отмечали собеседники агентства, в Нью-Дели просьбу обосновали тем, что считают вопрос бесперебойных поставок энергоносителей приоритетным в условиях переменчивости рынка.

Война на Ближнем Востоке спровоцировала перебои в поставках энергоносителей. На этом фоне еще в первую неделю войны американский Минфин на 30 дней разрешил индийским НПЗ закупать российскую нефть, а позже временно снял ограничения на продажу нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Последнее послабление было рассчитано на месяц, и Белый дом изначально не намерен был его продлевать, но позже всё же выдал новую лицензию. Ее действие закончилось позавчера, 16 мая.

В конце апреля глава Минфина Скотт Бессент утверждал, что продлить лицензию попросили более 10 стран:

«Ко мне обратились представители более чем 10 стран, находящихся в наиболее уязвимом положении и испытывающих наибольшую нехватку энергоресурсов, и они попросили нас продлить это разрешение. И это всего на 30 дней».

Президент Дональд Трамп ранее допускал продление срока действия лицензии. Он говорил, что Белый дом «сделает всё необходимое» для стабилизации цен на нефть.