Индия попросила США продлить разрешение на закупки российской нефти на фоне войны — Bloomberg

Фото: НПЗ Bharat Petroleum Corp. в Мумбаи / Bloomberg

Индия попросила США продлить исключение на покупку российской нефти на фоне затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg. 

По словам собеседников агентства, Индия обратилась к США с просьбой продлить действие исключения в отношении российской нефти. Действующее сейчас разрешение на продажу российской нефти, груженной на танкеры в море, было выдано до 16 мая. 

Чиновники Нью-Дели заявили своим американским коллегам, что вопрос бесперебойных поставок энергоносителей остается приоритетным в условиях переменчивости рынка. Этим они и обосновали свою просьбу. 

Помимо дефицита нефти Индия также испытывает дефицит сжиженного природного газа (СПГ). Ранее стало известно, что Индия отказалась закупать российский СПГ под давлением США. Хотя поставки российской нефти сейчас под ограничения не попадают, Bloomberg напоминает именно этот сценарий давления на Нью-Дели. 

Война на Ближнем Востоке спровоцировала перебои в поставках энергоносителей. На этом фоне еще в первую неделю войны американский Минфин на 30 дней разрешил индийским НПЗ закупать российскую нефть, а позже снял санкции с продажи нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Последнее послабление было рассчитано на месяц, и Белый дом изначально не намерен был его продлевать, но позже все же выдал новую лицензию, которая заканчивается на этой неделе. 

Президент США Дональд Трамп ранее дал понять, что Вашингтон может продлить это разрешение. Отвечая на вопросы журналистов о том, могут ли Штаты это сделать, он сказал, что Белый дом «сделает всё необходимое», чтобы стабилизировать цены на нефть, и пообещал снижение цен на энергоносители сразу по окончании войны. 

