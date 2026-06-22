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США на 60 дней разрешили продажу иранской нефти после переговоров в Швейцарии

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Минфин США выдал временную лицензию, разрешающую добычу, поставки и продажу иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции до 21 августа. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент после завершения переговоров представителей Вашингтона и Тегерана в швейцарском Бюргенштоке.

Бессент заявил, что решение принято в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах. По его словам, Иран обязался обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив и допустить в страну инспекторов МАГАТЭ. При этом совместное заявление посредников — Катара и Пакистана — не содержит прямого упоминания о возвращении инспекторов агентства или об обязательстве Ирана открыть пролив для судоходства.

Катар и Пакистан сообщили, что первая встреча высокого уровня с участием США и Ирана завершилась в «позитивной и конструктивной атмосфере». Стороны договорились создать комитет высокого уровня, который будет контролировать посреднический процесс, а также рабочие группы по ядерной программе, санкциям, мониторингу и разрешению споров.

Посредники также заявили, что участники переговоров согласовали дорожную карту для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. Кроме того, стороны создали отдельный канал связи, чтобы избежать инцидентов и недопонимания и обеспечить безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив.

Еще одним итогом переговоров стало создание механизма по предотвращению эскалации в Ливане с участием США, Ирана, ливанских властей, Катара и Пакистана. Он должен контролировать выполнение договоренности о прекращении военных операций в стране. Технические переговоры по всем вопросам продолжатся в Бюргенштоке до конца недели.

Иранское агентство ILNA сообщило, что иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом уже вернулась в Тегеран после двухдневной поездки в Швейцарию. По версии агентства, на встрече обсуждались прекращение войны «на всех фронтах», включая Ливан, а также разморозка иранских активов. ILNA также написало, что посредники подтвердили «признание иранского управления Ормузским проливом» и участие Исламской Республики в механизме урегулирования конфликта в Ливане. Эти детали не упоминались в совместном заявлении Катара и Пакистана.

Накануне иранские государственные агентства IRNA и Tasnim сообщили, что делегация Тегерана покинула переговоры после угроз Дональда Трампа нанести по Ирану новый удар, если Тегеран не остановит связанные с ним вооруженные группировки в Ливане. IRNA тогда писало, что после 80 минут обсуждений и перерыва переговоры вошли в «сложную фазу».

Позднее Швейцария, выступавшая площадкой для встречи, подтвердила, что переговоры продолжались в ночь на 22 июня, и приветствовала договоренность о создании комитета высокого уровня и подготовке окончательного соглашения в течение 60 дней.

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