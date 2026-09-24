Хуситы, зависевшие от поставок оружия из Ирана, наладили производство ракет и дронов в Йемене из китайских комплектующих — Bloomberg

Йеменские хуситы, которые раньше зависели от поставок готового оружия из Ирана, теперь сами производят ракеты и беспилотники, в том числе из деталей, закупленных в Китае. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, изучив перехваченные властями Йемена грузы, доклады ООН и таможенные данные, а также опросив чиновников и источники в разведке.

В октябре 2025 года контртеррористическое подразделение Адена по наводке американской разведки изъяло контейнер, связанный с йеменским бизнесменом Фаресом аль-Муайядом. Его везли из Китая в подконтрольный хуситам порт Ходейда на судне Zhu Cheng Xin Zhou. При осмотре, проведенном в июле по запросу группы экспертов ООН, внутри нашли хвостовое оперение, похожее на детали иранской баллистической ракеты, и фенольную смолу — термостойкий материал для ракетного производства.

Затем в Адене обнаружили еще три контейнера аль-Муайяда, прибывших из Гуанчжоу. В них были предполагаемые части ракет, системы управления, пусковое оборудование, станки с ЧПУ, двигатели для дронов и техника для рытья тоннелей. Глава департамента портов контртеррористического подразделения Адена Фаваз аль-Бсеси сказал:

«Компоненты намеренно распределили по четырем контейнерам, чтобы груз было сложнее обнаружить».

Бóльшая часть изъятого относится к товарам двойного назначения, поэтому формально не нарушает оружейное эмбарго ООН. Доказательств того, что китайские поставщики знали о конечном получателе, нет. В июле США заявили в Совбезе ООН, что свыше 70% запрещенных или ограниченных товаров двойного назначения, изъятых с января 2025 по апрель 2026 года, произведены в Китае. Представитель КНР назвал эти обвинения беспочвенными.

В середине сентября хуситы вышли к стратегически важному острову Перим в Баб-эль-Мандебском проливе и установили контроль над побережьем Красного моря. Наступление группировки напрямую координировал иранский КСИР, стремясь открыть новый фронт в войне Тегерана с США.