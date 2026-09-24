Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.4

EUR

96.74

OIL

103.4

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

270

 

 

 

 

 

Новости

Хуситы, зависевшие от поставок оружия из Ирана, наладили производство ракет и дронов в Йемене из китайских комплектующих — Bloomberg

The Insider
Перехваченный груз товаров из Китая, предназначавшийся для хуситов

Перехваченный груз товаров из Китая, предназначавшийся для хуситов

Йеменские хуситы, которые раньше зависели от поставок готового оружия из Ирана, теперь сами производят ракеты и беспилотники, в том числе из деталей, закупленных в Китае. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, изучив перехваченные властями Йемена грузы, доклады ООН и таможенные данные, а также опросив чиновников и источники в разведке.

В октябре 2025 года контртеррористическое подразделение Адена по наводке американской разведки изъяло контейнер, связанный с йеменским бизнесменом Фаресом аль-Муайядом. Его везли из Китая в подконтрольный хуситам порт Ходейда на судне Zhu Cheng Xin Zhou. При осмотре, проведенном в июле по запросу группы экспертов ООН, внутри нашли хвостовое оперение, похожее на детали иранской баллистической ракеты, и фенольную смолу — термостойкий материал для ракетного производства.

Затем в Адене обнаружили еще три контейнера аль-Муайяда, прибывших из Гуанчжоу. В них были предполагаемые части ракет, системы управления, пусковое оборудование, станки с ЧПУ, двигатели для дронов и техника для рытья тоннелей. Глава департамента портов контртеррористического подразделения Адена Фаваз аль-Бсеси сказал:

«Компоненты намеренно распределили по четырем контейнерам, чтобы груз было сложнее обнаружить».

Бóльшая часть изъятого относится к товарам двойного назначения, поэтому формально не нарушает оружейное эмбарго ООН. Доказательств того, что китайские поставщики знали о конечном получателе, нет. В июле США заявили в Совбезе ООН, что свыше 70% запрещенных или ограниченных товаров двойного назначения, изъятых с января 2025 по апрель 2026 года, произведены в Китае. Представитель КНР назвал эти обвинения беспочвенными.

В середине сентября хуситы вышли к стратегически важному острову Перим в Баб-эль-Мандебском проливе и установили контроль над побережьем Красного моря. Наступление группировки напрямую координировал иранский КСИР, стремясь открыть новый фронт в войне Тегерана с США.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Хуситы, зависевшие от поставок оружия из Ирана, наладили производство ракет и дронов в Йемене из китайских комплектующих — Bloomberg»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Народ против алгоритмов. Как юридический прорыв в США может поменять облик соцсетей
  3. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  4. Киму мать родна. Как Северная Корея выходит из международной изоляции за счет поддержки российской войны в Украине
  5. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте