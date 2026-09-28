ЕС ввел санкции против десяти россиян из-за недопуска «Яблока» к выборам и дел против руководителей партии

Евросоюз ввел санкции против десяти россиян, участвовавших в недопуске «Яблока» к выборам в Госдуму и судебных делах против руководителей партии Льва Шлосберга, Максима Круглова и Николая Рыбакова. Среди них трое судей Верховного суда и сотрудник Генпрокуратуры.

Совет ЕС объяснил ограничения в отношении десяти россиян их «поддержкой подавления демократической оппозиции» и действиями, которые, по оценке Брюсселя, серьезно подрывают демократию и верховенство права в России. Активы включенных в список лиц в ЕС подлежат заморозке, а гражданам и компаниям Евросоюза запрещено предоставлять им деньги и другие экономические ресурсы.

В санкционный список попали судьи Верховного суда Вячеслав Кириллов, Игорь Зинченко и Денис Тютин, представитель ЦИК Сергей Сахаров и сотрудник Генпрокуратуры Илья Русаков, участвовавшие в рассмотрении дела о недопуске «Яблока» к выборам. Под ограничения также попали судья Виктория Малямова и прокурор Анна Горячева, участвовавшие в деле Льва Шлосберга, судья Элина Бабаянц и гособвинитель Юлия Гузняева по делу Максима Круглова, а также судья Елизавета Трускаленко, рассматривавшая дело Николая Рыбакова.

Кириллов 10 августа удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму. Зинченко и Тютин входили в коллегию, которая позднее оставила это решение в силе.

Еще до введения санкций Фонд борьбы с коррупцией обращался к ЕС с просьбой ввести ограничения против этих трех судей, а также судьи Владимира Зайцева, который председательствовал при рассмотрении апелляции. Зайцев к этому моменту уже находился под санкциями Евросоюза, поэтому ФБК просил дополнить основания его включения в список.

В проекте санкций также фигурировали представитель Генпрокуратуры Илья Русаков и глава юридического подразделения ЦИК Сергей Сахаров, которые поддерживали иск о снятии партии с выборов.

Российский Верховный суд снял федеральный список «Яблока» 10 августа после почти семичасового заседания. Иск подала партия «Родина». Среди претензий были нарушения авторских прав, расходы на агитацию и публикации, которые истец считал экстремистскими.

Суд, в частности, счел нарушением авторских прав использование песни «Пусть всегда будет солнце», выражения «лишь бы не было войны», данных «Левада-центра» и изображения, созданного с помощью ChatGPT. В последнем случае суд пришел к выводу, что права на изображение принадлежат OpenAI. Кроме того, публикации партии в заблокированных в России социальных сетях были оценены как расходы на предвыборную агитацию. Их стоимость оценили примерно в 88 млн рублей при допустимом лимите в 35 млн. При этом доводы истцов об экстремизме суд в качестве основания для снятия списка не принял.

Как ранее обнаружил The Insider, судья Кириллов до дела «Яблока» участвовал и в других решениях против оппозиционных организаций. В июне 2025 года он удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии «Гражданская инициатива», которая выдвигала Бориса Надеждина кандидатом на президентских выборах 2024 года.

Шлосберг, Круглов и Рыбаков

Отдельная часть санкционного пакета связана с уголовным делом заместителя председателя «Яблока» Льва Шлосберга. К его преследованию причастны судья Псковского городского суда Виктория Малямова и прокурор Анна Горячева.

17 августа Малямова приговорила Шлосберга к 11 годам и одному месяцу колонии общего режима по делам о повторной «дискредитации» российской армии и распространении «военных фейков». Горячева просила назначить ему 12 лет и один месяц заключения.

Одним из эпизодов дела стал сделанный 25 февраля 2022 года репост публикации «Эха Москвы» с обложкой британской Daily Mirror — еще до появления в российском УК статьи о «фейках» об армии. Второй эпизод был связан с участием Шлосберга в январе 2025 года в дебатах «Похабный мир или справедливая война», где он выступал за немедленное прекращение огня. Шлосберг вину не признал.

Еще два фигуранта санкционного списка — судья Замоскворецкого суда Москвы Элина Бабаянц и гособвинитель Юлия Гузняева — участвовали в деле другого заместителя председателя «Яблока» — Максима Круглова.

В июне Бабаянц приговорила Круглова к семи годам колонии по статье о «военных фейках». Поводом стали две публикации 2022 года о событиях в Буче и гибели мирных жителей в Украине. Гузняева просила назначить политику восемь лет заключения.

Десятым человеком оказалась судья Выборгского районного суда Санкт-Петербурга Елизавета Трускаленко. В декабре 2025 года она сочла председателя «Яблока» Николая Рыбакова виновным по административной статье о демонстрации символики «экстремистской» организации из-за публикации фотографии Алексея Навального и оштрафовала его на 1,5 тысячи рублей. Наличие такого административного наказания лишило Рыбакова права участвовать в выборах в течение года.

Давление на кандидатов «Яблока» не ограничилось федеральным списком. Как подсчитал The Insider, к началу голосования власти и суды сняли с выборов почти 30% кандидатов партии по одномандатным округам. Изначально регистрацию получили 135 человек, однако в бюллетенях остались только 98 кандидатов в 42 регионах. Одной из наиболее распространенных причин становились административные дела о демонстрации «экстремистской символики».

«Яблоко» было единственной зарегистрированной российской партией, которая шла на выборы в Госдуму с открыто антивоенной программой и лозунгом «За мир и свободу». Совет ЕС отдельно указывал, что исключение федерального списка партии ограничило выбор российских избирателей.

После сегодняшнего решения санкции ЕС в рамках механизма, созданного из-за нарушений прав человека и репрессий в России, распространяются на 108 физических лиц и семь организаций.