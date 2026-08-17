Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии по делам о «фейках» и «дискредитации» армии

Поводом для дела о «фейках» послужил репост в Telegram-канале Шлосберга от 25 февраля 2022 года — политик поделился публикацией «Эха Москвы» с первой полосой британской Daily Mirror, где рядом с окровавленной женщиной был изображен Владимир Путин, а подпись гласила: «Ее кровь… Его руки».

Второй эпизод, о «дискредитации», следствие выстроило вокруг дебатов «Похабный мир или справедливая война», которые прошли 10 января 2025 года на YouTube-канале «Живой гвоздь». Шлосберг доказывал там, что соглашение о прекращении огня нужно подписывать немедленно, а его оппонент, историк Юрий Пивоваров, настаивал на войне до победы Украины и предупреждал, что поспешный мир обернется новой войной. Запись этой дискуссии появилась в «Одноклассниках» 12 января, и именно она легла в основу дела.

Вину Шлосберг не признал. По делу о «фейках» он указывал, что репост в его Telegram-канале появился раньше, чем в Уголовном кодексе возникла соответствующая статья. По второму эпизоду он указывал на то, что страницу в «Одноклассниках» он не создавал и видеозапись туда не выкладывал, а инкриминируют ему две вырванные из контекста реплики Пивоварова, то есть ровно ту позицию, против которой он на дебатах и выступал.

В январе 2025 года Шлосбергу предъявили обвинение по делу о неисполнении обязанностей «иностранного агента» — тогда он находился под подпиской о невыезде, а уголовное преследование началось с обысков в псковском офисе «Яблока» и в квартирах политика и его отца.