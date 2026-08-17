Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии по делам о «фейках» и «дискредитации» армии

Псковский городской суд назначил 63-летнему заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу 11 лет и один месяц лишения свободы в колонии общего режима. Обвинительный приговор по делу о повторной «дискредитации» армии и распространении военных «фейков» вынесла судья Виктория Малямова, сообщает «Медиазона».
Итоговый срок сложился из наказаний по двум статьям обвинения, которые суд сложил частично, а также с учетом вынесенного ранее приговора по «иноагентской» статье. Гособвинитель Анна Горячева настаивала на более суровом наказании и требовала для политика 12 лет и одного месяца колонии.
Судебное следствие Малямова закрыла 14 августа, защитники Шлосберга на процесс не явились, а назначенный государством адвокат заявил о неготовности к прениям. Самого политика в зале суда так и не допросили. Его показания, данные на этапе расследования, зачитали 28 июля, вопреки протестам Шлосберга, который настаивал, что выступит только после того, как сторона защиты предъявит остальные доказательства. Судья расценила это как окончательный отказ от дачи показаний и прерывала политика во время последнего слова.
Поводом для дела о «фейках» послужил репост в Telegram-канале Шлосберга от 25 февраля 2022 года — политик поделился публикацией «Эха Москвы» с первой полосой британской Daily Mirror, где рядом с окровавленной женщиной был изображен Владимир Путин, а подпись гласила: «Ее кровь… Его руки».
Второй эпизод, о «дискредитации», следствие выстроило вокруг дебатов «Похабный мир или справедливая война», которые прошли 10 января 2025 года на YouTube-канале «Живой гвоздь». Шлосберг доказывал там, что соглашение о прекращении огня нужно подписывать немедленно, а его оппонент, историк Юрий Пивоваров, настаивал на войне до победы Украины и предупреждал, что поспешный мир обернется новой войной. Запись этой дискуссии появилась в «Одноклассниках» 12 января, и именно она легла в основу дела.
Вину Шлосберг не признал. По делу о «фейках» он указывал, что репост в его Telegram-канале появился раньше, чем в Уголовном кодексе возникла соответствующая статья. По второму эпизоду он указывал на то, что страницу в «Одноклассниках» он не создавал и видеозапись туда не выкладывал, а инкриминируют ему две вырванные из контекста реплики Пивоварова, то есть ровно ту позицию, против которой он на дебатах и выступал.
В январе 2025 года Шлосбергу предъявили обвинение по делу о неисполнении обязанностей «иностранного агента» — тогда он находился под подпиской о невыезде, а уголовное преследование началось с обысков в псковском офисе «Яблока» и в квартирах политика и его отца.