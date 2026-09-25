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Журналистам CNN и MS NOW отказали в доступе на обед Трампа и Си Цзиньпина. Крупнейшие американские телеканалы продолжили бойкот Белого дома

The Insider
Фото: Alex Brandon / AP Photo

Фото: Alex Brandon / AP Photo

Корреспондентов CNN и MS NOW не пустили в Белый дом на освещение государственного обеда в честь председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил CNN. Как отметила газета The Guardian, из-за отказа в доступе журналистам двух телеканалов, несмотря на постановление суда восстановить их участие в мероприятиях в Белом доме, остальные американские телевизионные сети продолжили ранее объявленный бойкот администрации. В итоге обед президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги не транслировался по американскому телевидению.

Как рассказывает CNN, в четверг вечером Белый дом запросил имена журналистов для аккредитации на освещение прибытия Си и Трампа на обед в честь китайского лидера. Телеканал отправил список команды, которая собиралась снимать мероприятие. В нее входили репортер, продюсер и съемочная группа. Однако за час до запланированного прибытия председателя КНР в Белый дом администрация сообщила CNN, что от их телеканала присутствовать на обеде могут только фотокорреспондент и звукорежиссер. Такая же ситуация произошла и с командой MS NOW.

Когда корреспондент и продюсер попытались все же пройти на мероприятие, сотрудники пресс-службы заблокировали им проход и посоветовали поговорить с директором Белого дома по коммуникациям Стивеном Ченгом. Представители CNN в ответ заявили, что намерены освещать мероприятие только в полном составе съемочной группы.

Отказ в доступе корреспондентам CNN и MS NOW произошел вопреки решению федерального судьи США Тимоти Келли, обязавшего Белый дом немедленно восстановить доступ журналистам этих телеканалов и издания Politico, которым ранее Дональд Трамп запретил работать на своих мероприятиях.

В четверг утром по восточноамериканскому времени Белый дом развернул на входе журналистов всех трех изданий, хотя к тому моменту судья уже принял свое решение. Через несколько часов, когда судья потребовал от Трампа объяснить, на каком основании не выполняется судебное постановление, Белый дом все-таки пустил журналистов. Однако позднее, как выяснилось во время обеда Трампа и Си, снова частично ограничил в доступе два телеканала.

В итоге остальные крупнейшие американские телеканалы ABC, CBS, NBC и консервативный Fox News, входящие в пул Белого дома, отказались возобновить освещение мероприятий с участием Трампа в видеоформате до тех пор, пока доступ CNN и MS NOW не будет полностью восстановлен. Результатом этого стало отсутствие трансляции по американскому телевидению кадров государственного обеда американского президента и китайского лидера. Прямая трансляция мероприятия велась только на YouTube-канале Белого дома.

Трамп 18 сентября объявил, что закрывает телеканалам CNN и MS NOW, а также изданию Politico доступ в Белый дом, поскольку они постоянно сообщают о нем «ложь» и «фейки». Три медиа подали иск против президента США и трех его советников, обвинив главу Белого дома в нарушении Конституции. Федеральный судья Келли постановил восстановить доступ журналистов на 14 дней — до тех пор, пока идет разбирательство по иску.

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Публикация:«Журналистам CNN и MS NOW отказали в доступе на обед Трампа и Си Цзиньпина. Крупнейшие американские телеканалы продолжили бойкот Белого дома»

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