Трамп отозвал у CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом из-за публикации якобы фейковых новостей про него

Президент США Дональд Трамп объявил, что закрывает телеканалам CNN и MS NOW, а также изданию Politico доступ в Белый дом. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, объяснив решение их «постоянным „освещением“ ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ». Он предупредил, что следом за этими редакциями последуют и другие «фейковые СМИ».

Трамп написал:

«СМИ не должны иметь возможности постоянно писать или сообщать ВЫМЫСЕЛ и ЛОЖЬ, когда они освещают президента Соединённых Штатов, администрацию Трампа или Соединённые Штаты Америки».

Решение президент сопроводил выпадами в адрес двух редакций. MS NOW, по его версии, «недавно сменил название с MSNBC из-за нехватки зрителей и доверия», а Politico он назвал получателем «незаконной и абсурдной подписки на $8 млн — абсолютного рекорда — напрямую от правительства США при жуликоватом Джо Байдене», чтобы издание осталось «на плаву».

На деле телеканал сменил название в ноябре 2025 года при выделении кабельных активов Comcast в отдельную компанию Versant, после чего лишился права использовать бренды NBC. Сумма в $8 млн — это расходы всех федеральных ведомств на подписки на сервисы Politico, прежде всего Politico Pro и E&E News, за 2024 год. По данным портала usaspending.gov, аналогичные подписки правительство оплачивало и на The New York Times с The Wall Street Journal.

В Белом доме не стали сразу комментировать публикацию президента, сообщил CNBC. Ограничивать доступ прессы администрация начала еще в феврале 2025 года, когда журналистов Associated Press перестали пускать в Овальный кабинет, на борт президентского самолета Air Force One и на небольшие мероприятия из-за отказа СМИ называть Мексиканский залив «Американским». AP подала иск, разбирательство продолжается, при этом апелляционный суд разрешил Белому дому сохранять эти ограничения. Тогда же администрация забрала у Ассоциации корреспондентов Белого дома право формировать пресс-пул. С начала второго срока Трамп судится с The New York Times, The Wall Street Journal, Би-би-си и другими СМИ.

Давление на вещателей администрация оказывает и через регуляторов. 10 сентября ведущий Джимми Киммел заявил, что Федеральная комиссия по связи (FCC) угрожала ему, его программе и телесети ABC из-за «обычных, традиционных редакционных решений», поэтому интервью с кандидатом в Сенат от Демократической партии Джеймсом Таларико вышло не в эфире, а на YouTube. В августе 2026 года ABC подала иск против FCC, назвав проверки своих вещательных лицензий «кампанией мести» со стороны администрации.