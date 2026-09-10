Телеведущий Джимми Киммел был вынужден вырезать из своей программы интервью с кандидатом от Демпартии из-за угроз администрации Трампа

Ведущий вечернего шоу Jimmy Kimmel Live Джимми Киммел заявил, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) «угрожает» его программе, и что интервью с Джеймсом Таларико, кандидатом от Демократической партии в Сенат США от Техаса, выйдет не на телевидении, а на YouTube — то есть в обход контроля и регулирования со стороны FCC, сообщает Associated Press.

Это не первый случай, когда телешоу переносит интервью с Таларико на YouTube. В феврале его появление в программе комика Стивена Колбера также перевели в онлайн — телеканал опасался, что эфир нарушит требования FCC о предоставлении «равного времени» политическим кандидатам.

Таларико ведет борьбу с республиканцем, генеральным прокурором Техаса Кеном Пакстоном, и дает демократам надежду на победу в этом штате, где традиционно доминируют республиканцы, отмечает AP.

«Больше 20 лет существования нашего шоу я без проблем брал интервью у американцев, которые баллотировались на разные посты», — сказал Киммел в среду в эфире своей программы. Он добавил:

«Что-то изменилось. FCC угрожала мне, угрожала нашему шоу, угрожала нашей сети ABC, нашим партнерам, нашим местным станциям — из-за обычных, традиционных редакционных решений, из-за приглашения гостей, которые им, судя по всему, не понравились».

Конфликт Киммела с администрацией Трампа тянется давно: в сентябре 2025 года телеканал ABC уже приостанавливал выход Jimmy Kimmel Live после угроз председателя FCC Брендана Карра, а в апреле 2026-го Трамп и первая леди Мелания Трамп требовали увольнения Киммела за шутку о ней. Тогда же ABC подала иск против FCC, заявив, что требование комиссии о досрочном пересмотре лицензий представляет собой «экзистенциальную угрозу» для сети.