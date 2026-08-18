Телеканал ABC подал в суд на американский регулятор из-за угроз отзыва лицензий на вещание

Телекомпания ABC, принадлежащая Disney, подала в суд на американскую Федеральную комиссию по связи (FCC). Поводом послужили недавние проверки лицензий телеканала: в Disney считают, что угрозы их отзыва являются «кампанией мести» со стороны администрации президента Дональда Трампа, которому не нравятся некоторые программы.

Судебный иск в федеральный суд был подан на фоне расследования FCC в отношении ток-шоу The View, которое транслирует канал, а также попыток оспорить лицензии, принадлежащие станциям ABC. Компания просит суд заблокировать рассмотрение комиссией лицензий и провести для этого публичное слушание. В Disney опасаются, что, если вопрос будет решаться исключительно внутри ведомства, негативный исход «практически гарантирован».

Формальным поводом для проверки FCC стали инициативы Disney в области политики DEI, чтобы определить, нарушает ли практика запреты на незаконную дискриминацию. Руководство телеканала считает, что это расследование стало ответом на комментарии в некоторых программах телеканала, включая вечернюю программу Jimmy Kimmel Live и дневное шоу The View, которые иногда резко критиковали администрацию Трампа.

В сентябре прошлого года шоу Джимми Киммела уже ненадолго пропадало из эфира из-за недовольства Трампа, но затем вернулось. Весной этого года Трамп снова требовал увольнения ведущего из-за одного из его выпусков. Именно после последнего инцидента FCC и заявила о начале досрочных проверок и продлении лицензий восьми местных вещательных станций ABC.

«Действуя через Федеральную комиссию по связи, администрация развернула кампанию мести против ABC по единственной причине: ей не нравится то, что транслирует ABC. <...>

Администрация неоднократно атаковала свободу слова ABC — репортажи, которые освещают ее журналисты, и точки зрения, которые транслируются в программах ее телеканала. Со временем эти атаки переросли в прямые требования лишить ABC лицензий на вещание из-за ее высказываний», — говорится в иске.

Как отмечает CNN, срок действия лицензий, которые сейчас рассматривает FCC, при этом истекает лишь через несколько лет. До этого момента комиссия не издавала распоряжений о досрочном продлении лицензий уже несколько десятилетий. В самой комиссии все совпадения по времени называют случайными и отрицают, что в этом деле есть политическая подоплека.