Свобода прессы в мире рухнула до минимума за четверть века. Лишь 1% населения планеты живет в условиях реальной свободы слова — рейтинг RSF

Самыми опасными регионами для журналистов остаются Восточная Европа и Ближний Восток, как и 25 лет назад. В пример приводится Россия, которая за год опустилась в рейтинге на одну позицию, до 172-го места:

«Россия Владимира Путина стала специалистом по использованию законов о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом для ограничения свободы прессы. В апреле 2026 года 48 журналистов находились под стражей, те из них, кто хотел продолжать работать в профессии, были вынуждены эмигрировать, что, впрочем, не обезопасило их полностью, так как судебные преследования не останавливаются, когда журналист пересекает границу РФ».

Между тем в секторе Газа с октября 2023 года израильская армия убила более 220 журналистов, из которых не менее 70 — «в рамках выполнения ими своей работы», утверждают в RSF.

Во многих странах свобода слова ограничивается «диктаторскими режимами», в том числе в Китае (178-е место), КНДР (179-е) и Эритрее (180-е). В ряде других государств ситуация остается неблагоприятной из-за регулярно вспыхивающих вооруженных конфликтов. Речь идет, помимо прочего, об Ираке (162-е место), Судане (161-е), Йемене (164-е) и Южном Судане (118-е). Нигер за год потерял рекордные 37 позиций. В стране властвует военная хунта, а вооруженные группировки создают угрозы безопасности.

Значительнее всего за год снизился индекс «право». Параметр ухудшился более чем в 60% странах, в том числе в Индии (157-е место), Египте (169-е), Израиле (116-е) и Грузии (135-е). Законодательное давление становится сильнее и в демократических странах. В частности, США (64-е место) «сильно деградировали» после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

«Президент США Дональд Трамп сделал регулярные нападки на прессу и на журналистов частью своей систематической практики, в результате чего страна переместилась в нынешнем рейтинге на 7 мест вниз и заняла 64-е место. Арест журналиста из Сальвадора Марио Гевары и его дальнейшее выдворение стали одним из примеров ухудшения контекста безопасности журналистов, уже сильно пострадавшего от регулярного полицейского насилия. Кроме того, масштабные сокращения в системе зарубежного вещания (USAGM) привели к последствиям и за пределами страны, с закрытием, приостановкой работы или сокращением персонала в таких СМИ, как „Голос Америки“ (VOA), „Радио Свобода“ (RFE/RL) или радио „Свободная Азия“, которые в некоторых странах оставались последним источником достоверной информации».

В отчете также говорится, что «ярые сторонники» Дональда Трампа в Латинской Америке, президенты Аргентины Хавьер Милей и Сальвадора Найиб Букеле, следуют рецептам лидера США, что сказывается и на их положении в рейтинге.