Пентагон запретил журналистам посещать пресс-центр, объявив его «секретным помещением»

The Insider
Фото: Getty Images

Пентагон ограничил журналистов в посещении своего пресс-центра, объявив его секретным помещением и фактически запретив им туда доступ. Об этом со ссылкой на источники написала газета The Washington Post, а также подтвердил и. о. пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вальдес.

В пресс-центре журналисты раньше встречались с сотрудниками по связям с общественностью, которые проводили брифинги и отвечали на вопросы СМИ, в том числе в неформальных беседах. Сотрудникам изданий сейчас и так в значительной степени ограничен доступ в здание американского Минобороны: новые правила ввели осенью прошлого года. 

Ведомство тогда обязало журналистов отказаться от публикаций без официального разрешения ведомства под угрозой отзыва аккредитации, а также, по выражению министра Пита Хегсета, запретило им «бродить по коридорам охраняемого объекта». 

Теперь под запрет для посещения попало и помещение пресс-центра, хотя раньше оно считалось несекретным, журналисты имели к нему беспрепятственный доступ. Как отмечает WP, отчасти такое решение было вызвано переводом спичрайтеров Пентагона в отдел по связям с общественностью. Этот отдел должен быть оснащен SIPRNet — секретной и изолированной системой компьютерных сетей, которой пользуются сотрудники военного ведомства для передачи файлов. 

И. о. пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вальдес подтвердил это в своих соцсетях. Он написал, что пресс-центр был «перепрофилирован в объект, содержащий секретную информацию» именно из-за перевода в отдел спичрайтеров.

«Это самое прозрачное министерство обороны в истории. Никакие попытки манипуляций со стороны фейковых СМИ этого не изменят», — говорится в его посте. 

Офисы помощника министра по связям с общественностью и пресс-секретаря ведомства по-прежнему будут доступны для журналистов по предварительной записи, добавил он. 

Этот шаг предпринят на фоне судебного разбирательства по вопросу о том, должны ли журналисты иметь беспрепятственный доступ в несекретные помещения Пентагона, которое тянется уже несколько месяцев. Политика ведомства в отношении репортеров резко изменилась при Пите Хегсете. Еще в декабре прошлого года после ввода ограничений газета The New York Times сообщила, что подаст на Пентагон в суд. В марте этого года суд признал неконституционными ограничения Пентагона на сбор информации.  

