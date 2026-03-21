Суд в США признал неконституционными ограничения Пентагона в отношении журналистов

Федеральный суд в США заблокировал введенную администрацией Дональда Трампа политику ограничения доступа журналистов в Пентагон, признав ее противоречащей Конституции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение судьи Пола Фридмана.

Речь идет о правилах, принятых осенью 2025 года при министре обороны Пите Хегсете. Согласно им, журналисты должны были фактически воздерживаться от сбора и публикации информации без разрешения ведомства — даже если она не является секретной. За нарушение этого требования репортеров могли лишить аккредитации и признать «угрозой безопасности».

Иск против политики военного ведомства подала газета The New York Times. В издании заявляли, что новые правила позволяют Пентагону произвольно отказывать СМИ в доступе за нежелательное освещение и подменяют независимую журналистику системой предварительного согласования публикаций. Власти США настаивали, что ограничения необходимы для защиты национальной безопасности и предотвращения утечек.

Судья Пол Фридман указал, что политика нарушает Первую и Пятую поправки к Конституции США, поскольку сформулирована расплывчато и чрезмерно широко. По его словам, она фактически делает любое журналистское расследование, не одобренное ведомством, основанием для санкций и не позволяет репортерам понимать, какую информацию они вправе запрашивать.

Фридман также подчеркнул, что в условиях военных действий, включая недавние операции США за рубежом, особенно важно, чтобы общество получало информацию о действиях властей из разных источников.

В Пентагоне заявили, что не согласны с решением суда и намерены его обжаловать. В The New York Times назвали вердикт подтверждением права журналистов задавать вопросы от имени общества и публиковать информацию без предварительного одобрения властей.

Как отмечает Reuters, большинство журналистов отказались работать по новым правилам: из 56 СМИ, входящих в ассоциацию пресс-корпуса Пентагона, лишь одно согласилось их подписать. Остальные лишились аккредитации, после чего ведомство сформировало новый пул из лояльных администрации медиа.

