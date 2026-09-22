Крупнейшие телеканалы отказались работать в Белом доме после исключения из пула CNN, MS NOW и Politico. Администрация США запустила Trump TV

Крупнейшие американские телеканалы объявили о приостановке освещения мероприятий с участием президента США Дональда Трампа в знак протеста против его решения отказать CNN, MS NOW и Politico в доступе в Белый дом. Об этом сообщило издание Politico. Среди СМИ, объявивших бойкот, есть и консервативный канал Fox News. В Белом доме объявили, что запускают Trump TV — канал без «лишнего шума» с «лучшими видео и самыми важными моментами» с участием Трампа.

Телеканалы Fox News, ABC, CBS, CNN и NBC News объявили об отказе участвовать в работе пула Белого дома. Это решение стало ответом на отказ Трампа в доступе в Белый дом CNN, MS NOW и Politico, которые, по его мнению, рассказывали о нем «ложь» и «фейки». Крупнейшие телевизионные сети США договорились, что приостанавливают совместное освещение работы президента США, поскольку «ни одна администрация не должна ограничивать деятельность СМИ только потому, что ей не нравится то, как они освещают события».

Каналы, входящие в телевизионный пул, обеспечивают съемку и распространение видеоматериалов о президенте США для СМИ по всему миру. Такая практика существует с 1950 года.

В знак солидарности с телеканалами ряд газет и агентств, включая The Washington Post, The New York Times и Associated Press, заявили, что не будут публиковать и распространять фотографии, сделанные в рамках фотопула Белого дома.

CNN, MS NOW и Politico подали иск против Трампа, обвинив его и трех советников президента в нарушении Первой поправки Конституции и создании угрозы свободы прессы. Президент США на своей странице в соцсети Truth Social написал, что «не ущемляет свободу прессы», которую «очень ценит». Он заверил:

«Я борюсь с фейковыми новостями, которые разрослись подобно раковой опухоли в наших любимых США. Это коррумпированная, целенаправленная, повсеместная, полностью скоординированная и совершенно неконтролируемая деятельность. Это угроза национальной безопасности, и ее необходимо остановить сейчас!»

После отказа традиционных СМИ работать в пуле Белого дома администрация президента объявила о запуске YouTube-канала Trump TV, который будет освещать только позитивные новости о Трампе. В описании канала отмечается, что на нем будут круглосуточно транслировать «лучшие видео и самые важные моменты» с участием президента США.

В аккаунте Белого дома в Twitter (X) был опубликован пост, в котором администрация выложила ссылки на мобильные приложения Trump TV и призвала пользователей скачивать и получать «новости в режиме реального времени и трансляции событий прямо на телефон». Там добавили:

«Никакого шума. Только самые важные новости — напрямую от администрации Трампа».

Как отметила газета The Guardian, отсутствие профессиональных корреспондентов на мероприятиях с Трампом уже сказалось на качестве их освещения. Так, отлучение от пула CNN, чья очередь освещать работу Трампа была в понедельник, привело к тому, что церемония перерезания ленточки по случаю открытия новой вертолетной площадки у Белого дома транслировалась силами администрации. Из-за отсутствия профессиональных микрофонов и полноценного звукового оборудования слова президента было сложно разобрать, поскольку их заглушал звук работающего на заднем плане двигателя вертолета.