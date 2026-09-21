Politico, CNN и MS NOW подали в суд на Трампа, который закрыл журналистам этих СМИ доступ в Белый дом. Его обвинили в нарушении Конституции

Два телеканала — CNN и MS NOW, а также издание Politico подали 21 сентября иск против президента США Дональда Трампа и трех его советников, обвинив администрацию в нарушении Первой поправки Конституции. Об этом сообщает Politico. Ранее Трамп заявил, что закрывает CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом, поскольку те, по его мнению, распространяют о нем «ложь», «фейки» и «вымысел».

Отстраненные от Белого дома издания подали иск в федеральный суд с требованием «незамедлительно восстановить доступ» туда своих корреспондентов. В совместном заявлении сообщается:

«Сегодня утром мы уведомили правительство, что подаем иск для защиты наших прав, гарантированных Первой поправкой, и отстаивания принципа, согласно которому правительство не может решать, о чем сообщает пресса или что публикует. Без предупреждения и какого-либо разбирательства Белый дом аннулировал аккредитации наших журналистов только потому, что ему не понравились наши материалы. Если оставить это без ответа, под угрозой окажутся свобода прессы и право общественности на независимую журналистику без вмешательства государства».

СМИ попросили федерального окружного судью в городе Вашингтоне немедленно признать запрет Трампа неконституционным. Помимо Трампа, иски поданы против главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, директора по коммуникациям Стивена Ченга и директора Секретной службы Шона Каррана.

В пятницу, 18 сентября, Трамп объявил, что закрывает телеканалам CNN и MS NOW, а также изданию Politico доступ в Белый дом. Об этом в своей соцсети Truth Social он объяснил это решение их «постоянным „освещением“ ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ». Президент предупредил, что следом за этими редакциями последуют и другие «фейковые СМИ».

Трамп написал:

«СМИ не должны иметь возможности постоянно писать или сообщать ВЫМЫСЕЛ и ЛОЖЬ, когда они освещают президента Соединённых Штатов, администрацию Трампа или Соединённые Штаты Америки».

Решение президент сопроводил выпадами в адрес двух редакций. MS NOW, по его версии, «недавно сменил название с MSNBC из-за нехватки зрителей и доверия», а Politico он назвал получателем «незаконной и абсурдной подписки на $8 млн — абсолютного рекорда — напрямую от правительства США при жуликоватом Джо Байдене», чтобы издание осталось «на плаву».

Как напоминает Politico, Трамп еще на первом сроке пытался отстранять журналистов от Белого дома. Так, в 2018 году была отозвана аккредитация у корреспондента CNN Джима Акосты, потому что он «продолжил говорить и держался за микрофон» уже после того, как Трамп дал понять, что переходит к вопросу другого журналиста. Суд тогда встал на сторону корреспондента и постановил восстановить его доступ в Белый дом.

В 2019 году аккредитация была отозвана у внештатного журналиста Playboy Брайана Карема после того, как у него случилась словесная перепалка с советником Трампа Себастьяном Горкой. Суд также постановил вернуть аккредитацию корреспонденту.

В 2025 году Трамп запретил агентству Associated Press находиться в Овальном кабинете, на борту президентского самолета Air Force One и посещать небольшие мероприятия, устраиваемые Белым домом, из-за отказа СМИ называть Мексиканский залив «Американским». AP подало иск, разбирательство продолжается, при этом апелляционный суд разрешил Белому дому сохранять эти ограничения. Тогда же администрация забрала у Ассоциации корреспондентов Белого дома право формировать пресс-пул. С начала второго срока Трамп судится с The New York Times, The Wall Street Journal, Би-би-си и другими СМИ.

Как подчеркивает Politico, полвека назад апелляционный суд округа Колумбия по делу репортера журнала Nation Роберта Шеррилла постановил, что журналистам не может быть отказано в доступе в Белый дом произвольно и на основании содержания их материалов.