Суд обязал Трампа вернуть CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом

Федеральный судья США Тимоти Келли обязал Белый дом немедленно восстановить доступ для журналистов CNN, MS NOW и Politico, которым Дональд Трамп запретил там работать. По мнению судьи, решение президента, скорее всего, нарушает Конституцию. Об этом сообщает NBC News.

Суд выдал временный запретительный приказ сроком на 14 дней. Он возвращает изданиям доступ на время рассмотрения их иска. Келли счел, что у истцов хорошие шансы выиграть дело хотя бы потому, что их пропуска аннулировали без надлежащей процедуры. Довод администрации о национальной безопасности судья отклонил. Он написал:

«Президент Трамп говорил совсем не об этом, когда объявлял о „запрете“ истцов в Белом доме, — он сосредоточился на якобы недостоверности и негативном тоне их материалов».

22 сентября Белый дом разослал редакциям письма с обвинениями в публикации «чувствительной информации в сфере безопасности и дезинформации». В качестве примеров там приводились статьи о том, как война с Ираном сказалась на запасах боеприпасов, о санкциях против России и о запросе $1 млрд на ремонт Восточного крыла Белого дома, где Трамп собирается построить свой бальный зал. Келли указал, что власти так и не сформулировали стандартов поведения, нарушение которых позволяет отозвать пропуск.

Накануне заседания Трамп назвал Келли, которого сам выдвинул на должность в свой первый срок, «совершенно нелояльным» и пообещал обжаловать решение. Иск трех изданий поддержали Комитет репортеров за свободу прессы, Ассоциация корреспондентов Белого дома и еще 49 СМИ.

Как ранее сообщалось, в знак протеста против запрета крупнейшие американские телеканалы, включая Fox News, ABC, CBS, CNN и NBC News, приостановили работу в пуле Белого дома. После этого администрация объявила о запуске YouTube-канала Trump TV, где будут круглосуточно показывать «лучшие видео и самые важные моменты» с участием президента.