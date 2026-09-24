Секретная служба развернула на входе в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico, хотя суд постановил немедленно восстановить их доступ

Корреспондентам CNN, MS NOW и Politico 24 сентября было отказано в проходе в Белый дом, несмотря на постановление федерального судьи немедленно восстановить доступ журналистов. Об этом сообщило издание Politico. Адвокат Тед Бутрус, ведущий дело трех СМИ, уведомил судью об отказе администрации президента США исполнять судебное решение.

Как рассказало Politico, агент Секретной службы сообщил утром 24 сентября репортеру издания, что тот не прошел проверку для прохода на территорию Белого дома, а затем изъял у журналиста аккредитацию — «постоянный пропуск». Репортер попытался объяснить агенту, что суд обязал администрацию вернуть корреспондентам трех СМИ доступ в Белый дом, однако сотрудник службы безопасности ответил, что ничем помочь не может.

Корреспондент MS NOW в Белом доме Лора Баррон-Лопес также рассказала, что утром в четверг ей отказали в проходе в Белый дом и конфисковали пропуск. Кроме того, развернули на входе фотокорреспондента и репортера CNN, тогда как продюсеру канала почему-то удалось пройти проверку.

За несколько часов до этого федеральный судья США Тимоти Келли обязал Белый дом немедленно восстановить доступ журналистов CNN, MS NOW и Politico, которым президент Дональд Трамп запретил там работать. Решение судьи носит временный характер: доступ изданий в Белый дом должен быть восстановлен на 14 дней, пока суд рассматривает их иск к Трампу и трем его советникам.

Дональд Трамп 18 сентября объявил, что закрывает телеканалам CNN и MS NOW, а также изданию Politico доступ в Белый дом. В своей соцсети Truth Social он объяснил это решение их «постоянным „освещением“ ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ». Президент предупредил, что за этими редакциями последуют и другие «фейковые СМИ». В ответ издания подали иск против президента, обвинив его в нарушении Конституции.

В знак протеста против запрета в отношении трех СМИ крупнейшие американские телеканалы, включая Fox News, ABC, CBS, CNN и NBC News, приостановили работу в пуле Белого дома. После этого администрация объявила о запуске YouTube-канала Trump TV, где будут круглосуточно показывать «лучшие видео и самые важные моменты» с участием президента.